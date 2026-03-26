כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عمليات المقاومة ليوم الخميس 26 آذار 2026
عمليات المقاومة ليوم الخميس 26 آذار 2026

2026-03-26 02:50
دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 26/03/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على تمادي العدوّ في استهداف المدنيّين وتهجيرهم وعمليّات التدمير الوحشيّ للأبنية والتجمّعات السكنيّة والبنى التحتيّة المدنيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:10 الخميس 26-03-2026 مقرّ وزارة الحرب الإسرائيليّة (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكريّة شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 26-03-2026‏
6 شوال 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:50 الأربعاء 25-03-2026 دبّابة ميركافا قرب بركة دير سريان بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابة مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 26-03-2026‏
6 شوال 1447 هـ

بيان رقم (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وأثناء محاولة قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ التقدّم باتّجاه بلدة دير سريان عند الساعة 02:20 الخميس 26-03-2026 اشتبك معها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كما استهدفوا دبّابة ميركافا قرب البركة بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابات مؤكّدة، وما زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 26-03-2026‏
6 شوال 1447 هـ

