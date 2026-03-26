الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مطالب عراقية بردود قوية على الاعتداءات الأميركية والصهيونية ضد الجيش والحشد

عربي ودولي

"خناق لارك".. رموز مرور الحرس الثوري تتحكم في شريان الطاقة العالمي

2026-03-26 03:52
50

دخلت حرب الطاقة العالمية منعطفًا تاريخيًا مع كشف مجلة "لويدز ليست" عن فرض الحرس الثوري الإيراني ممر "لارك" كمسار حصري وحيد للملاحة في مضيق هرمز، حيث تخضع السفن المارة لرقابة صارمة ورموز مرور إيرانية خاصة. هذا التحول الميداني أحدث فجوة سعرية غير مسبوقة وهز أركان الاقتصاد العالمي، وسط تحذيرات خبراء الطاقة في بنك الاستثمار النرويجي من دخول الأسواق حالة "الذعر التام" ما لم تنتهِ الأزمة سريعًا.

وفي واشنطن، تصاعدت حدة الانتقادات لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير المدروسة"؛ حيث كشف السناتور مارك كيلي عن وصول سعر غالون البنزين في أريزونا إلى 6.49 دولار، مؤكدًا أن الأميركيين يدفعون ثمن مغامرة عسكرية تفتقر للخطة والوعي بتأثيراتها المعيشية. 

وحذرت "نيويورك تايمز" من أن الفاتورة ستتجاوز أسعار الوقود لتطال كافة السلع الاستهلاكية، مما يضع إدارة ترامب أمام غضب شعبي متصاعد.

أوروبيًا، وصفت مجلة "الإيكونوميست" الوضع بـ "التحدي الوجودي" للاتحاد الأوروبي، حيث يهدد الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز بتوقف النمو الاقتصادي وإعادة إشعال فتيل التضخم. وتعاني الصناعات الأوروبية حاليًا من "كماشة" قاتلة؛ فمن جهة تواجه تكاليف طاقة فلكية، ومن جهة أخرى تصطدم بالرسوم الجمركية الأميركية والمنافسة الصينية الشرسة، في ظل قدرة أوروبية محدودة على التأثير في مسار الحرب.

الكلمات المفتاحية
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة