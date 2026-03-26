قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (Mi6) الكس يانغر أن إيران أصبحت تحقق الانتصار في الحرب.

وتابع المسؤول السابق في المخابرات البريطانية أن "السيطرة على مضيق هرمز قد منحت إيران اليد العليا في هذه الحرب وأن إيران بادرت إلى تشديد التوتر بصورة أفقية عبر إطلاق الصواريخ على القواعد الأميركية في دول الخليج وممارسة الضغط على أميركا عبر هذه العمليات".

وأضاف يانغر : "إنهم (الايرانيون) أدركوا أهمية حرب الطاقة وقاموا بتهديد المضيق وحولوا المواجهة الى مواجهة عالمية ما يمنحهم سلاحًا".

وشدد على أن ايران ورغم أنها الجهة الأضعف، أجادت إدارة اللعبة"، وفق تعبيره.

وختم :" بصفتي ضابطًا في جهاز (Mi6) أعرب عن أسفي من الاستخلاص بأن إيران أصبحت تحقق الانتصار في الحرب".

