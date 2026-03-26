 خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: قصف مدفعي
 خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: قصف مدفعي "إسرائيلي" وراء الخط الأصفر

2026-03-26 09:57
أمطار تغرق خيام النازحين
في اليوم الـ١٦٨ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأدّت الخروقات "الإسرائيلية" خلال ٢٤ ساعة إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة آخرين في مختلف مناطق القطاع .

وقال شهود عيان "إن جثة شهيد لا تزال على الأرض قرب مدخل شارع العبارة على شارع صلاح الدين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة".

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بقصف "إسرائيلي" على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم الخميس (26 آذار) تجدد إطلاق النار والقصف المدفعي من آليات "إسرائيلية" شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" شرقي مدينة غزة.

وفي سياق منفصل، أدى تواصل سقوط الأمطار الى غرق عدد كبير من الخيام في مختلف مناطق النزوح في قطاع غزة.

ودخلت المياه إلى الخيام في كثير من المخيمات ما زاد من مأساة النازحين.

الإحصائيات

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد ٦٨٩ فلسطينيًا وإصابة ١٨٦٠ بنيران الجيش "الإسرائيلي" منذ اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٥. وأشارت إلى انتشال جثامين ٧٥٦ شهيدًا من تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الصحة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٢٦٥ والمصابين ١٧١٩٥٩".

