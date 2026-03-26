كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي مشاهد من تنفيذ الموجة 82 من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد أهداف العدو

الحرس الثوري: استهدفنا مركز القيادة والتحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الحرس الثوري: استهدفنا مركز القيادة والتحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة

2026-03-26 10:34
الحرس الثوري: استهدفنا الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية النووية

أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان أنه في ظل استمرار الموجة الثانية والثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، التي بدأت منذ فجر اليوم الخميس (26 آذار) بهجوم واسع للطائرات المسيّرة الانتحارية، دخلت الصواريخ العاملة بالوقود الصلب والسائل أيضًا على خط العمليات، حيث استهدفت، إحياءً لذكرى آية الله رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، وتحت شعار "يا علي بن موسى الرضا (عليه السلام)"، مركز القيادة والتحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية النووية في جنوب البحر الميت، وذلك ضمن هجوم موجه.

هذا الموج مستمر...

وأضاف البيان: سجّل محور المقاومة، من خلال 230 عملية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أوسع موجة من الهجمات ضد أهداف أميركية وصهيونية، بعون الله ودعاء المستضعفين.

وتابع البيان: حققت المقاومة الإسلامية (حزب الله) 87 عملية، والمقاومة العراقية 23 عملية، فيما نفذت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية 110 هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، مستهدفة أهدافًا في منطقة غرب آسيا.

وأكد البيان أن الحرب الإقليمية الشاملة هي خيار الولايات المتحدة و"إسرائيل" وحلفائهما، وستستمر حتى إنهاء ما وصفه بـ"الظلم والطغيان" في المنطقة، وعودة الاستقرار والسلام لشعوبها.

وختم البيان: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية وساحات محور المقاومة ستواصل القتال دفاعًا عن المستضعفين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تواجهان محور مقاومة قويًا، وأن تقديراتهما لإضعافه ليست سوى وهم.

