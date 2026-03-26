بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والأمنية والعشائرية العراقية، وآلاف المواطنين، جرت في العاصمة العراقية بغداد، مراسم تشييع شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الذين قضوا جراء الاعتداءات الأميركية والصهيونية الأخيرة ضد مقرات الحشد والجيش في محافظة الأنبار، حيث ردد المشاركون شعارات الموت لأميركا و"إسرائيل"، والنصر والعزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي تخوض غمار مواجهة تاريخية غير مسبوقة، حققت خلالها على مدى أربعة أسابيع انتصارات مشرّفة، وأذاقت الأميركيين والصهاينة هزائم مرّة ومخزية، ورسمت معالم مرحلة جديدة للمنطقة، ستختفي فيها أوهام التفوق والغطرسة الأميركية والصهيونية الى الأبد.

