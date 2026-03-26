كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عربي ودولي

"النقد الدولي" يراجع سيناريوهات التمويل الطارئة على خلفية حرب إيران

2026-03-26 12:58
كشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ" أن صندوق النقد الدولي يعد سيناريوهات لتقييم الاقتصادات التي قد تحتاج دعمًا تمويليًا؛ إذا طال أمد أي حرب مع إيران.

تركز الدراسة، والتي تجريها إدارة الاستراتيجية بالصندوق، على نحو 50 دولة لديها برامج قائمة معه، لتحليل آثار ارتفاع أسعار السلع واختلال سلاسل الإمداد على موازين مدفوعاتها. كما يبحث الصندوق إمكان توسيع البرامج الحالية أو إطلاق أخرى جديدة.

كما أعربت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا عن قلق خاص إزاء الدول المستوردة للنفط وجزر المحيط الهادئ والبلدان الفقيرة ذات الديون المرتفعة، محذرة من مخاطر تضخمية من الممكن أن تعيق النمو العالمي.

وأكد ممثل للصندوق استعداده لتلبيّة الطلبات المتزايدة للدعم، في ظل ظروف عدم اليقين. ويبلغ إجمالي قروض الصندوق الحالية نحو 166 مليار دولار من موارد إجمالية تقارب تريليون دولار.

من جهة أخرى، يعتزم الصندوق رفع توقعاته للنمو العالمي للعام 2026 إلى 3.3% بدلًا من 3.1%، على أن يعلن التحديث الرسمي خلال اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في أبريل/نيسان المقبل.

صندوق النقد الدولي ايران
"النقد الدولي" يراجع سيناريوهات التمويل الطارئة على خلفية حرب إيران
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
الرئيس السابق للمخابرات البريطانية: إيران تحقق الانتصار في الحرب
فيديو | المقاومة الإسلامية في العراق تُطلق طيران مسيّر باتجاه قاعدة الحرير الأميركية
 استطلاعات رأي: استياء الأميركيين من الحرب على إيران ومعارضة واسعة لـ"العمل العسكري"
"النقد الدولي" يراجع سيناريوهات التمويل الطارئة على خلفية حرب إيران
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
العراق: حشود جماهيرية غفيرة تشيّع شهداء الاعتداءات الأميركية في الأنبار
الرئيس السابق للمخابرات البريطانية: إيران تحقق الانتصار في الحرب
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
