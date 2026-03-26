رأى رئيس شعبة "أمان" السابق في الجيش "الإسرائيلي" اللواء إحتياط عاموس ملكا أن القدرات الصاروخية الإيرانية لن تصل إلى الصفر أبدًا، وسيظل لدى إيران القدرة على الإستمرار في التحدي.

وأضاف أن أي تغيير للنظام في إيران سيستغرق شهورًا أو سنوات، ولن يتحقق من خلال عملية عسكرية مباشرة. وتابع: "كل من يفهم أن هناك عملية مناورة برية يعلم أنها ستسفر عن قتلى وإصابات".

وختم قائلًا: "إن العمليات البرية التي ينفذها الجيش "الإسرائيلي" حاليًا لا تتيح القضاء الكامل على الحزب".

الكلمات المفتاحية