الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
لبنان

فضل الله : المقاومة تكتب تاريخاً جديداً للبنان
لبنان

2026-03-26 14:22
34

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ المقاومين يكتبون على حدود الجنوب تاريخًا جديداً للبنان، ويعطون الأمل لشعبهم الصامد والصابر بإحباط أهداف العدو إقامة منطقة عازلة، وجعل حدوده عند نهر الليطاني، وهم بذلك لا يدافعون  عن الجنوب فقط، بل يمنعون سقوط الوطن في براثن الاحتلال، ليبقى لنا لبنان  بلدًا حرّاً مستقلا، ولتبقى حدوده من النهر الكبير حتى فلسطين  من الناقورة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ودفاعهم عن أرضهم هي حرب لأجل هذا التراب المقدس الذين يزرعون فيه أغلى دم وأجمل شباب.

وقال في تصريح له اليوم إنّ المقاومين الذين لا يعنيهم التمسك بالجغرافية بقدر تدفيع الاحتلال ثمنًا باهظًا لعدوانه، وعدم السماح له بالاستقرار وتثبيت تموضعاته، لا يزالون يواجهون التقدم الاسرائيلي في القرى الأمامية ببسالة.

وأضاف: إنّ هؤلاء الأبطال بروحيتهم الاستشهادية وكفاءتهم العالية وثباتهم وعزيمتهم فاجأوا عدوهم وأفرحوا قلوب أحبتهم، فهم اليوم مفخرة لبنان، وعنوان كرامته الوطنية، وصوته الحقيقي، وخيار الشرفاء فيه لمنع سقوطه الميداني والسياسي في يد العدو، ودوي صواريخهم ومسيراتهم، وأزيز رصاصهم ونبض قلوبهم وقطرات دمائهم أبلغ من أي كلام.

الكلمات المفتاحية
المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
لبنان منذ 31 دقيقة
لبنان منذ 58 دقيقة
لبنان منذ 4 ساعات
لبنان منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
لبنان منذ 58 دقيقة
لبنان منذ يومين
مقالات منذ يومين
لبنان منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة