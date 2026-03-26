رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ المقاومين يكتبون على حدود الجنوب تاريخًا جديداً للبنان، ويعطون الأمل لشعبهم الصامد والصابر بإحباط أهداف العدو إقامة منطقة عازلة، وجعل حدوده عند نهر الليطاني، وهم بذلك لا يدافعون عن الجنوب فقط، بل يمنعون سقوط الوطن في براثن الاحتلال، ليبقى لنا لبنان بلدًا حرّاً مستقلا، ولتبقى حدوده من النهر الكبير حتى فلسطين من الناقورة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ودفاعهم عن أرضهم هي حرب لأجل هذا التراب المقدس الذين يزرعون فيه أغلى دم وأجمل شباب.

وقال في تصريح له اليوم إنّ المقاومين الذين لا يعنيهم التمسك بالجغرافية بقدر تدفيع الاحتلال ثمنًا باهظًا لعدوانه، وعدم السماح له بالاستقرار وتثبيت تموضعاته، لا يزالون يواجهون التقدم الاسرائيلي في القرى الأمامية ببسالة.

وأضاف: إنّ هؤلاء الأبطال بروحيتهم الاستشهادية وكفاءتهم العالية وثباتهم وعزيمتهم فاجأوا عدوهم وأفرحوا قلوب أحبتهم، فهم اليوم مفخرة لبنان، وعنوان كرامته الوطنية، وصوته الحقيقي، وخيار الشرفاء فيه لمنع سقوطه الميداني والسياسي في يد العدو، ودوي صواريخهم ومسيراتهم، وأزيز رصاصهم ونبض قلوبهم وقطرات دمائهم أبلغ من أي كلام.

