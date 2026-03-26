وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى لبنان، حيث استهل جولته الأولى من قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وعبّر عبد العاطي من بعبدا عن إدانة مصر الشديدة للإنتهاكات "الإسرائيلية" اليومية التي تمس سيادة لبنان ووحدة أراضيه ، وأكد أهمية تنفيذ القرار 1701 والإنسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي اللبنانية

وأضاف "أكدنا إستعداد مصر لتلبية كل إحتياجات لبنان، وقد حملنا معنا شحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية لدعم الشعب اللبناني خصوصًا النازحين".

وشدد عبد العاطي على أن "أزمة النزوح الداخلي تثير قلقًا كبيرًا لكننا نثق بتماسك الشعب اللبناني وبالحفاظ على السلم الأهلي في مواجهة التحديات".

وشدد على أن "القاهرة تبذل جهودًا مكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا لخفض التصعيد ووقف الاعتداءات".

