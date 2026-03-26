أفادت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن وحدات من الجيش، منذ الليلة الماضية، استهدفت عددًا من المراكز الحساسة والحيوية التابعة للكيان الصهيوني في ميناء حيفا الاستراتيجي، وذلك ردًا على ادعاءات العدو بشن هجوم على القدرات الصاروخية والمسيّرة للبلاد.

وأضاف البيان أن من بين الأهداف مركز بناء وصيانة مختلف أنواع السفن العسكرية التابعة للكيان في شرق البحر المتوسط، والذي يؤدي دورًا أساسيًا في دعم أسطوله البحري، إضافة إلى خزانات الوقود الكبيرة الخاصة بالطائرات المقاتلة في ميناء حيفا.

