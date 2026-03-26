ذكر موقع "اسرائيل نيوز 24" أن حزب الله أطلق حوالي 600 صاروخ، مسيّرة وقذيفة هاون نحو "إسرائيل" ومقاتلي الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدًا أن أكثر من نصف الإطلاقات وُجهت نحو القوات المناوِرة.

بحسب الموقع، البيانات تنعكس أيضًا في كمية الإصابات في الجبهة الداخلية، وأيضًا في كمية الجرحى في الجبهة. المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" اليوم عن عدد من الحوادث التي أصيب فيها جنديان داخل أراضي لبنان: "مقاتل من الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة أمس (الأربعاء) نتيجة إطلاق قذيفة هاون نحو القوات في أراضي لبنان، وخلال الليل أصيب ضابط مقاتل بجروح متوسطة نتيجة شظايا نيران "قواتنا".

في حادثة أخرى، تم إجلاء مقاتل من الجيش "الإسرائيلي" بحالة متوسطة لاستكمال تلقي العلاج الطبي في المستشفى إثر تخوف من انخفاض درجة حرارة الجسم (هيبوثيرميا) خلال نشاط في جنوب لبنان. وإلى جانب المقاتل، تم إجلاء ضابطة في الجيش الإسرائيلي و13 مقاتلًا آخرين بحالة طفيفة، على ما أورد الموقع.

بالتوازي، أطلقت عدة رشقات نحو الشمال صباح اليوم. سقطت شظايا في أحياء سكنية في حيفا، وفي مجمع "بيغ كريوت" في كريات آتا. وقد أصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة في طريقهم إلى المكان المحمي.

