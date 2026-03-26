أطلق رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف تحذيرًا للدول المجاورة من تقديم أي نوع من المساعدة للعدو الأميركي لاحتلال إحدى الجزر الإيرانية في الخليج.

وقال قاليباف في تصريح عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس 26 آذار/مارس 2026: "إن بعض المعطيات تفيد بأن الأعداء يحضرون بإسناد من إحدى دول المنطقة، لعمليات احتلال إحدى الجزر الإيرانية، ونحذّر هؤلاء من أنهم إن اقدموا على شيء من هذا القبيل، فإن جميع البنى التحتية لتلك الدولة بالمنطقة، ستكون هدفًا للهجوم".

وأضاف قاليباف في حسابه على منصة "إكس": "إن جميع تحركات الأعداء تخضع لمراقبة قواتنا المسلحة.. فإن أقدموا على أي شيء فإن مجمل البنية التحتية الحيوية لتلك الدولة الإقليمية، ستكون بلا قيود، هدفًا لهجماتنا وبلا هوادة".



