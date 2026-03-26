الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
إيران

قاليباف يحذر من مساعدة الأعداء في احتلال إحدى الجزر الإيرانية

2026-03-26 17:37
69

أطلق رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف تحذيرًا للدول المجاورة من تقديم أي نوع من المساعدة للعدو الأميركي لاحتلال إحدى الجزر الإيرانية في الخليج.

وقال قاليباف في تصريح عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس 26 آذار/مارس 2026: "إن بعض المعطيات تفيد بأن الأعداء يحضرون بإسناد من إحدى دول المنطقة، لعمليات احتلال إحدى الجزر الإيرانية، ونحذّر هؤلاء من أنهم إن اقدموا على شيء من هذا القبيل، فإن جميع البنى التحتية لتلك الدولة بالمنطقة، ستكون هدفًا للهجوم".

وأضاف قاليباف في حسابه على منصة "إكس": "إن جميع تحركات الأعداء تخضع لمراقبة قواتنا المسلحة.. فإن أقدموا على أي شيء فإن مجمل البنية التحتية الحيوية لتلك الدولة الإقليمية، ستكون بلا قيود، هدفًا لهجماتنا وبلا هوادة".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف العدوان على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة