كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

الجيش الإيراني: الحرب البرية ستكون أكثر خطرًا وكلفةً على العدو
إيران

الجيش الإيراني: الحرب البرية ستكون أكثر خطرًا وكلفةً على العدو

2026-03-26 17:41
أكد قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد علي جهانشاهي أن الحرب البرية ستكون أكثر خطرًا وتكلفةً على العدو

وقال العميد جهانشاهي في تصريح له خلال تفقده حدود البلاد اليوم الخميس 26 آذار/مارس 2026: "يتم رصد وتتبع جميع تحركات العدو على الحدود، ونحن جاهزون لكل سيناريو".

وأضاف العميد جهانشاهي: "إن أي شبر من جغرافيا إيران، يتم الحفاظ عليه في ظل وعي وجهوزية المقاتلين، وجاهزون في كل موقع ونقطة، على الحدود الإيرانية لخوض مواجهة مباشرة مع العدو".

وتابع قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: "إننا نرصد ونتتبع تحركات العدو لحظة بلحظة وجاهزون لكل سيناريو في أي زمان ومكان.. يجب على العدو أن يعلم أن الحرب البرية ستكون بالنسبة له أكثر مخاطرةً وتكلفةً وغير قابلة للتعويض".

الجيش الايراني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
