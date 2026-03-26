أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر بير حسين كوليوند، أن 87 ألفًا و294 وحدة مدنية بما فيها 66 ألفًا و261 وحدة سكنية و20 ألفًا و127 وحدة تجارية تضررت بشكل جاد أو دمرت بالكامل منذ بدء العدوان الصهيوني والأميركي على إيران ولغاية اليوم.

وقال كوليوندي في تصريح اليوم الخميس 26 آذار/مارس 2026: "إن معظم هذه المواقع المدنية المتضررة والمدمرة متعلقة بمحافظة طهران وهذا يشير إلى كثافة الهجمات على العاصمة". لافتًا إلى أنه "على النقيض من جميع القوانين الدولية، فقد تضررت المراكز الدوائية والعلاجية والصحية والطوارئ جراء هذه الهجمات؛ إذ يصل عددها إلى 289 مركزًا".

وأوضح أن 600 مدرسة و17 مركزًا للهلال الأحمر تعرضت بشكل مباشر ودمرت بالكامل أو تضررت بشكل جاد ولم تعد قابلة للاستفادة، ما يؤكد أن عدوان العدو لم يقتصر على المراكز العسكرية فقط.

وتابع: "إن هذه الهجمات استهدفت ثلاث طائرات مروحية للإغاثة و48 سيارة إغاثة بما فيها سيارات الإسعاف وسيارات إغاثية"، مشيرًا إلى أن 14 من رجال الإنقاذ والإغاثة أصيبوا واستشهد شخص واحد منهم.

وختم كوليوندي معلنًا "أن جميع مستندات ووثائق هذه الهجمات والإحصاءات أرسلت إلى المنظمة الدولية للصليب الأحمر للبت فيها".

