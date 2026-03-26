رأى موقع قناة "إسرائيل نيوز 24" في تقرير له اليوم الخميس 26 آذار/مارس 2026، أن منظومة الدفاع الجوي "الإسرائيلية" باتت عاجزة عن التعامل مع الصواريخ الإيرانية التي أقرّ أنها أصبحت أكثر دقة وأشدّ خطورة.

وقال الموقع في تقريره: "بالفعل، تحدثنا أمس عن الفجوة التي أصبحت قائمة بين المواطن "الإسرائيلي" والحكومة "الإسرائيلية" في كل ما يتعلق بالمنظومة الدفاعية. بالأمس شاهدنا حجم الضرر الكبير الذي وقع في مدينة "تل أبيب"؛ في البداية جرى الحديث عن أن ما سقط هو مقذوفة خرجت من صاروخ انشطاري، لكن تبين لاحقًا أنه رأس صاروخ كامل سقط بشكل مباشر في شارع في أحد أحياء المدينة. وكان هذا الرأس يحمل نحو 100 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات".

أضاف: "نحن نتحدث عن أن كل الاستهدافات التي تأتي من قبل إيران، سواء كانت في ساعات متأخرة من الليل أو في الصباح أو حتى خلال النهار، يُفترض أن تعترضها منظومة الدفاع الجوي، لكن ما نشاهده فعليًا هو وقوع أضرار كبيرة. الحديث هنا يشمل مناطق مثل "بيت شيمش"، "ديمونا"، "عراد"، و"تل أبيب"، حيث سُجلت إصابات مباشرة، كذلك، فإن غالبية الشظايا تسببت أيضًا بأضرار واسعة".

وتابع التقرير: "لذلك، هناك مساران في النقاش: الأول يتعلق بوجود قصور فعلي في قدرة المنظومة الدفاعية "الإسرائيلية"، سواء صواريخ "ثاد" أو "حيتس" أو "القبة الحديدية"، على التصدي الكامل للصواريخ الإيرانية. أما المسار الثاني، فيتعلق بتصعيد في طبيعة وكثافة الصواريخ التي تطلقها إيران. فبحسب ما نشرته صحيفة هآرتس، فإن الدفاعات "الإسرائيلية" فشلت في اعتراض تسعة صواريخ بالستية إيرانية منذ بداية الحرب، وسقطت في مناطق مأهولة. كما أشارت الصحيفة إلى أن 35 صاروخًا عنقوديًا إيرانيًا نجحت رؤوسها في إصابة أهدافها، ما أدى إلى إصابة نحو 193 موقعًا نتيجة الشظايا، بسبب عدم قدرة المنظومة الدفاعية على اعتراضها".

وخلص التقرير إلى أن "اللافت أيضًا أن هناك أصواتًا تتحدث عن تصعيد نوعي من قبل إيران، بحيث أصبحت الصواريخ أكثر دقة وأشدّ خطورة، ما يصعّب على المنظومات الدفاعية التعامل معها. ومع ذلك، نحن الآن في اليوم الثالث من هذه الجولة، وما زالت وتيرة إطلاق الصواريخ مستمرة بشكل كبير، رغم حجم الأضرار المتزايد في هذه الحرب".

