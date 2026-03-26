شيّع جمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة الزيرة والجوار الشهيد السعيد علي علي سليم ياسين "هادي".

وقد استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة منزله في البلدة بنثر الورود والأرز.

وكان موكب التشييع قد انطلق من أمام منزل الشهيد، تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

بعدها، جاب المشيعون الطريق الرئيس للبلدة باتجاه الجبانة، وسط الهتافات الحسينية، وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة، وووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

الكلمات المفتاحية