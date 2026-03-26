أقرّت وسائل إعلام العدو بمصرع ضابط وإصابة 4 جنود من جيش العدو الصهيوني في المواجهات مع رجال المقاومة الإسلامية في المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وعرضت القناة الـ15 العبرية تفاصيل لظروف مقتل الضابط وإصابة الجنود الأربعة، وقالت: "قرابة الساعة 15:00، تعرّضت قوة دبابات من الكتيبة 77، كانت تنفّذ هجومًا في منطقة إصبع الجليل بجنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 36، لكمين بصواريخ مضادة للدروع أُطلق من شمال الليطاني (على بُعد عدة كيلومترات من القوة)".

أضافت القناة الصهيونية: "وفقًا للتحقيق الأولي الذي أُجري في الميدان، تمّ اعتراض الصاروخ المضاد للدروع الأول بواسطة منظومة "تروفي" ثم أُطلق صاروخ آخر بعد وقت قصير وأصاب الدبابة".

وخلص التحقيق الأولي إلى أن "الضابط "الإسرائيلي" قُتل في المكان وأُصيب أربعة جنود آخرين. وتم إخلاؤهم إلى مستشفيات في أنحاء البلاد".

الكلمات المفتاحية