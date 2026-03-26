كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عين على العدو

إعلام العدو يكشف تفاصيل مقتل ضابط وإصابة 4 جنود آخرين في جنوب لبنان
عين على العدو

إعلام العدو يكشف تفاصيل مقتل ضابط وإصابة 4 جنود آخرين في جنوب لبنان

2026-03-26 21:11
أقرّت وسائل إعلام العدو بمصرع ضابط وإصابة 4 جنود من جيش العدو الصهيوني في المواجهات مع رجال المقاومة الإسلامية في المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وعرضت القناة الـ15 العبرية تفاصيل لظروف مقتل الضابط وإصابة الجنود الأربعة، وقالت: "قرابة الساعة 15:00، تعرّضت قوة دبابات من الكتيبة 77، كانت تنفّذ هجومًا في منطقة إصبع الجليل بجنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 36، لكمين بصواريخ مضادة للدروع أُطلق من شمال الليطاني (على بُعد عدة كيلومترات من القوة)".

أضافت القناة الصهيونية: "وفقًا للتحقيق الأولي الذي أُجري في الميدان، تمّ اعتراض الصاروخ المضاد للدروع الأول بواسطة منظومة "تروفي" ثم أُطلق صاروخ آخر بعد وقت قصير وأصاب الدبابة". 

وخلص التحقيق الأولي إلى أن "الضابط "الإسرائيلي" قُتل في المكان وأُصيب أربعة جنود آخرين. وتم إخلاؤهم إلى مستشفيات في أنحاء البلاد".

المقاومة الإسلامية لبنان إعلام العدو العدوان الصهيوني
إعلام العدو يكشف تفاصيل مقتل ضابط وإصابة 4 جنود آخرين في جنوب لبنان
إعلام العدو يكشف تفاصيل مقتل ضابط وإصابة 4 جنود آخرين في جنوب لبنان
أولمرت:
قائد شعبة العمليات في جيش الاحتلال سابقًا: نتنياهو يقودنا لحرب استنزاف بلا نهاية
من يقف وراء حملات التطبيع في لبنان؟
إعلام العدو يكشف تفاصيل مقتل ضابط وإصابة 4 جنود آخرين في جنوب لبنان
إعلام العدو يكشف تفاصيل مقتل ضابط وإصابة 4 جنود آخرين في جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة الزيرة يشيعون الشهيد السعيد علي علي سليم ياسين
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية دبّابة ميركافا تابعة للعدو في موقع مركبا
