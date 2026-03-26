أدان الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بشدة العدوان الصهيوني على الشعب اللبناني، مشيدًا بصمود اللبنانيين والمقاومة الباسلة في مواجهة هذا العدوان.

جاء ذلك في بيان تلقاه اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اليوم الخميس 26 آذار/مارس 2026، وجاء فيه: "يدين الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بشدة التصعيد الصهيوني الأخير ضد الشعب اللبناني".

وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء القصف الذي استهدف المدن والأحياء السكنية في جنوب لبنان، وأسفر عن استشهاد المئات وجرح الآلاف من المدنيين.

ووصف الاتحاد هذه الأعمال بأنها "جرائم حرب واضحة"، مؤكّدًا أن "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يمثل خرقًا للقوانين والأعراف الدولية".

وأكد الاتحاد، تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني واتحاد نقابات عمال لبنان واتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين، مشيدًا بصمود ومقاومة اللبنانيين الباسلة ضد العدوان الصهيوني.

ودعا الاتحاد في بيانه جميع المنظمات النقابية العربية والدولية، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الاعتداءات والوقوف ضد جرائم الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

واختتم البيان بتوجيه تحية للشعب اللبناني على نضاله وصموده، مع التأكيد على "رفض العدوان والدفاع عن حقوق المدنيين الأبرياء".

