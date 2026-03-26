زعيم المعارضة "الإسرائيلية": نحن نواجه كارثة أمنية أخرى

2026-03-26 23:13
59

شنّ زعيم المعارضة في الكيان الصهيوني يائير لابيد، هجومًا جديدًا على حكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان جيش العدو إيال زامير، مؤكدًا أن الحكومة لن تتمكن هذه المرة من التذرع بـ"لم أكن أعلم"، مؤكدًا أن "إسرائيل" تواجه كارثة أمنية أخرى.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ردًا على تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير لمجلس الكابنيت، وقالك إن "أولئك الذين يقولون الآن إنه 'لا يجب أن نتحدث عن المخاطر أثناء الحرب لأن ذلك يُضعفنا' قد نسوا أن دور المؤسسة الأمنية هو التحذير قبل وقوع الكارثة، لا بعدها". 

وأضاف لابيد: "لن تتمكن الحكومة هذه المرة من التذرع بـ'لم أكن أعلم'. هذا هو رئيس الأركان الذي عينوه. عشية عيد الفصح، أود أن أحذر مواطني "إسرائيل" - نحن نواجه كارثة أمنية أخرى". 

وتابع لابيد: "لقد أبلغ رئيس الأركان مجلس الكابنيت أنه لم يعد لديه أي وسيلة لمواصلة تجنيد جنود الاحتياط؛ وأن القوات النظامية في حالة انهيار تام، وأن الجيش لا يملك عددًا كافيًا من الجنود؛ وأنه مُضطر لنقل المزيد والمزيد من القوات إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) بسبب الإرهاب اليهودي".

وفي وقتٍ سابق الخميس، حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال نقاش "الكابينت"، من أنّ "الجيش سينهار إذا لم يتم إيجاد حل لأزمة القوى البشرية"، وفق ما نقلته مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان" العبرية.

كذلك أكّد زامير، "أنّ هناك حاجة ملحّة إلى مزيد من القوى البشرية والجنود"، محذرًا من أن "الجيش سينهار على نفسه إذا لم يتم إيجاد حل"، مضيفًا: "أنا أرفع العديد من الأعلام الحمر".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني إعلام العدو يائير لابيد العدوان الصهيوني
عين على العدو منذ 44 دقيقة
إعلام العدو يكشف تفاصيل مقتل ضابط وإصابة 4 جنود آخرين في جنوب لبنان
إعلام العدو يكشف تفاصيل مقتل ضابط وإصابة 4 جنود آخرين في جنوب لبنان
عين على العدو منذ ساعتين
تقرير
تقرير "إسرائيلي": صواريخ إيران أكثر دقة وأشد خطورة.. المنظومة الدفاعية عاجزة
عين على العدو منذ 3 ساعات
أولمرت:
أولمرت: "لا أحد يستطيع القضاء على إيران.. نتنياهو سيدفع أثمانًا باهظة
عين على العدو منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
آرش 2 مسيّرات ضاربة لـ
آرش 2 مسيّرات ضاربة لـ "إسرائيل"
إيران منذ 38 دقيقة
عين على العدو منذ 44 دقيقة
اتحاد عمال ليبيا يدين بشدة العدوان الصهيوني ضد الشعب اللبناني
اتحاد عمال ليبيا يدين بشدة العدوان الصهيوني ضد الشعب اللبناني
عربي ودولي منذ ساعة
إعلام العدو يكشف تفاصيل مقتل ضابط وإصابة 4 جنود آخرين في جنوب لبنان
إعلام العدو يكشف تفاصيل مقتل ضابط وإصابة 4 جنود آخرين في جنوب لبنان
عين على العدو منذ ساعتين
