كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وزير الصحة يتابع الإجراءات المتعلقة بملف سلامة الغذاء: أولوية وطنية
وزير الصحة يتابع الإجراءات المتعلقة بملف سلامة الغذاء: أولوية وطنية

2026-03-26 23:16
بدعوة من معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وفي إطار الاجراءات المتعلقة بملف سلامة الغذاء، في لبنان عمومًا وفي ملف النازحين خصوصًا، وبحضور كل من مدير عام وزارة الصحة العامة الاستاذ فادي سنان، مستشارة معالي الوزير للمنظمات الدولية نادين هلال، مدير الوقاية الصحية الدكتور ناطم متى، رئيسة مصلحة الطب الوقائي عاتكة بري، مسؤولة الترصد الوبائي ندى غصن، والسيدة منى حداد، استقبل معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في والوزارة، رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء (LFSA)، البروفيسور إيلي عوض، يرافقه المستشار البروفيسور ريمون عقيقي. 

وأكد ناصر الدين خلال الاجتماع أن سلامة الغذاء تُعد أولوية وطنية، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية نظرًا لانعكاس هذا الملف مباشرة على الصحة العامة. 

كما أشار إلى أن وزارة الصحة لا تقتصر على دور المساندة في هذا الاطار، بل تؤدي دورًا محوريًا في دعم عمل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومواكبة مسارها، بما يعزز حماية صحة المواطنين.

من جهته، شكر البروفيسور عوض دعم الوزير، مؤكدًا التزام الهيئة بتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة لضمان حسن التنفيذ وتكامل الجهود. 

كما عرض البروفيسور عقيقي أبرز الخطوات المنجزة لتفعيل عمل الهيئة، إضافة إلى آليات التنسيق المقترحة مع الوزارة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الغذاء.

وتناول المجتمعون ملف سلامة غذاء النازحين في مراكز الإيواء، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية في ظل الأزمة التي يمرّ بها لبنان.

كما استقبل ناصر الدين كل من الوزيرة السابقة والنائب عناية عز الدين، والنائب جهاد الصمد، والنائب شربل مارون، والنائب شربل مسعد، والنائب إيهاب مطر.

وزارة الصحة الغذاء ركان ناصر الدين
جولة لفياض على عدد من المدارس وسط العاصمة بيروت
جولة لفياض على عدد من المدارس وسط العاصمة بيروت
لبنان منذ ساعة
من يقف وراء حملات التطبيع في لبنان؟
من يقف وراء حملات التطبيع في لبنان؟
لبنان منذ ساعة
المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة الزيرة يشيعون الشهيد السعيد علي علي سليم ياسين
المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة الزيرة يشيعون الشهيد السعيد علي علي سليم ياسين
لبنان منذ ساعتين
