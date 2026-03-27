دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 26/03/2026، 94 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 01:10 ردًّا على تمادي العدوّ في استهداف المدنيّين وتهجيرهم وعمليّات التدمير الوحشيّ للأبنية والتجمّعات السكنيّة والبنى التحتيّة المدنيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مقرّ وزارة الحرب الإسرائيليّة (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكريّة شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعيّة.

2- الساعة 01:30 اشتبك مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر في بلدة دير سريان في محيط المسجد والمدرسة وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

3- الساعة 01:50 استهداف دبّابة ميركافا قرب بركة دير سريان بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

4- الساعة 02:20 أثناء محاولة قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ التقدّم باتّجاه بلدة دير سريان اشتبك معها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كما استهدفوا دبّابة ميركافا قرب البركة بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابات مؤكّدة، وما زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.

5- الساعة 02:30 استهداف دبّابة ميركافا على طريق الطيبة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

6- الساعة 03:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلديّة مدينة الخيام الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 03:00 اشتبك مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر على طريق بلدة القنطرة في محيط المسجد وحقّقوا إصابات مؤكّدة، وما زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.

8- الساعة 03:10 استهداف موقع مسكاف عام بصلية صاروخيّة.

9- الساعة 03:15 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكّدة.

10- الساعة 03:40 استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دبّابة ميركافا قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة، وأثناء محاولة مروحية معادية إخلاء الإصابات الناتجة عن الاشتباكات، تم استهدافها بصاروخ دفاع جوي وإجبارها على التراجع.

11- الساعة 04:35 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط الخزّان في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 05:00 اشتبك مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة من مسافة صفر في مدينة الخيام وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

13- الساعة 05:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة دبل بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

14- الساعة 05:06 استهداف دبّابة ميركافا قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

15- الساعة 05:15 استهداف دبّابة ميركافا قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة، ليصبح عدد الدبّابات المستهدفة في هذه النقطة 5 دبّابات.

16- الساعة 05:15 استهداف 3 دبّابات ميركافا في بلدة دير سريان بصواريخ موجّهة وتحقيق إصابة مؤكّدة، ليصبح عدد الدبّابات المستهدفة في البلدة اليوم 5 دبّابات.

17- الساعة 05:20 استهداف موقع العبّاد مقابل بلدة حولا الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 05:30 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة دبل بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

19- الساعة 05:40 استهداف مربض المدفعيّة في مستوطنة شامير بصليةٍ صاروخيّة.

20- الساعة 06:00 استهداف 3 دبّابات ميركافا في تلّة المحيسبات في بلدة الطيبة بصواريخ موجّهة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

21- الساعة 06:00 استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد بصلية صاروخية.

22- الساعة 06:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 06:30 استهداف دبّابة ميركافا قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخ مباشر وتحقيق إصابة مؤكّدة، ليصبح عدد الدبّابات المستهدفة في هذه النقطة 6 دبّابات.

24- الساعة 06:40 استهداف دبّابة ميركافا قرب خزّان بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة، ليصبح عدد الدبّابات المستهدفة في البلدة اليوم 7 دبّابات.

25- الساعة 06:40 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصلية صاروخيّة.

26- الساعة 07:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة بقذائف المدفعيّة.

27- الساعة 07:05 استهداف دبّابة ميركافا قرب خزّان بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكّدة، ليصبح عدد الدبّابات المستهدفة في البلدة اليوم 8 دبّابات.

28- الساعة 07:30 استهداف مستوطنة المطلّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

29- الساعة 09:00 استهداف منصّات القبّة الحديديّة في قاعدة بوريا غرب بحيرة طبريّا سربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

30- الساعة 09:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.

31- الساعة 09:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة المنارة بصلية صاروخيّة.

32- الساعة 10:20 استهداف قاعدة تيفن شرق مدينة عكّا المُحتلّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

33- الساعة 10:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

34- الساعة 10:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع رأس الناقورة بصليةٍ صاروخيّة.

35- الساعة 10:50 استهداف ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

36- الساعة 10:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع نمر الجمل المستحدث مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

37- الساعة 11:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط الخزّان في بلدة القنطرة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

38- الساعة 11:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

39- الساعة 11:55 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

40- الساعة 12:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، استهداف منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

41- الساعة 12:15 استهداف موقع عداثر (جبل أدير) بصلية صاروخيّة.

42- الساعة 12:30 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

43- الساعة 13:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

44- الساعة 13:00 استهداف قاعدة لوجستيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة كرم بن زمرة في الجليل الأعلى بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

45- الساعة 13:00 استهداف ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا للمرّة الثانية بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

46- الساعة 13:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

47- الساعة 13:00 استهداف مروحيّة معادية في أجواء كفركلا بصاروخ دفاع جوّيّ وإجبارها على التراجع.

48- الساعة 13:25 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة شتولا بصليةٍ صاروخيّة.

49- الساعة 13:40 وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المالكيّة بصليةٍ صاروخيّة.

50- الساعة 14:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

51- الساعة 14:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نطوعا بصليةٍ صاروخيّة.

52- الساعة 14:10 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.

53- الساعة 14:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المالكيّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

54- الساعة 14:25 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المالكيّة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

55- الساعة 14:30 استهداف المنطقة الصناعيّة في مستوطنة روش بينا بصلية صاروخيّة.

56- الساعة 14:30 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

57- الساعة 14:50 استهداف دبّابتَي ميركافا في بلدة دير سريان بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

58- الساعة 15:10 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

59- الساعة 15:15 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بركة بلدة دبل مدخل وادي العيون بصلية صاروخيّة.

60- الساعة 15:40 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المالكيّة للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخيّة.

61- الساعة 15:45 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع جل الدير مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

62- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مستوطنة المالكيّة بصليةٍ صاروخيّة.

63- الساعة 16:05 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريّا للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

64- الساعة 16:20 استهداف تجمّعات لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة ومحيطها بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة على دفعات.

65- الساعة 16:25 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريّا للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

66- الساعة 16:30 استهداف 3 دبّابات ميركافا وجرّافة D9 في بلدة القنطرة بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

67- الساعة 16:40 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في حي الجامع في بلدة الناقورة الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

68- الساعة 17:00 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ في أودم في الجولان السوريّ المحتلّ بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

69- الساعة 17:20 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ في معيليا غرب مستوطنة معالوت ترشيحا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

70- الساعة 17:30 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كتسرين في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

71- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

72- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة شتولا بسرب من المسيّرات.

73- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخيّة.

74- الساعة 18:15 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح الحدوديّة بصلية صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

75- الساعة 18:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

76- الساعة 19:00 استهداف دبّابة ميركافا بين مرتفع المحيسبات والقنطرة بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

77- الساعة 19:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مستوطنة المالكيّة للمرّة الثانية بقذائف المدفعيّة.

78- الساعة 19:10 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة إيلون بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

79- الساعة 20:00 اشتبك مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر في بلدة الناقورة وحقّقوا إصابات مؤكّدة، وما زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.

80- الساعة 20:00 استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة الحدوديّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

81- الساعة 20:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

82- الساعة 20:50 استهداف مهبط مروحيّات مستحدث في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة.

83- الساعة 21:00 استهداف قاعدة حيفا البحريّة وقاعدة زائيف للدفاع الجوّيّ في مدينة حيفا المحتلّة بصلية من الصواريخ النوعيّة.

84- الساعة 21:00 استهداف قاعدة إلياكيم (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيليّ)، وقاعدة تيفن شرق مدينة عكّا المحتلّة بصلية من الصواريخ النوعيّة.

85- الساعة 21:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريّا للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخيّة.

86- الساعة 21:15 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة الحدوديّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

87- الساعة 21:45 استهداف دبّابة ميركافا في مرتفع الشومر في بلدة الناقورة الحدوديّة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

88- الساعة 21:50 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بصلية صاروخيّة.

89- الساعة 22:35 استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ في مستوطنة كابري بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

90- الساعة 22:50 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بقذائف المدفعيّة.

91- الساعة 23:20 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلّة بصلية صاروخيّة.

92- الساعة 23:20 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط معتقل الخيام بصلية صاروخيّة.

93- الساعة 23:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة القوزح بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

94- الساعة 23:40 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع مسكاف عام بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

