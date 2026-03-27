كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

إيران

الموجة 83 من "الوعد الصادق 4" تضرب عمق المنظومات الدفاعية والنفطية للعدو

2026-03-27 02:44
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ الموجة 83 من عملية "الوعد الصادق 4" فجر الجمعة 27 آذار/مارس 2026، وهي عملية صاروخية وجوية مشتركة نفذتها القوات البحرية والجوية التابعة للحرس، وقد أُهديت هذه الموجة إلى أهالي جنوب البلاد  تحت شعار "يا أبا عبد الله الحسين"، مستهدفةً مجمّعًا من الأهداف التابعة للعدو الصهيوني والأميركي بنجاح تام.

وشمل رصيد الأهداف المستهدفة في هذه الموجة خزانات ومستودعات النفط في أسدود، وموقعًا لجيش الاحتلال الصهيوني في مستوطنة "مدعين"، بالإضافة إلى مركز تبادل المعلومات العسكرية الأميركية في المنطقة، كما طالت الضربات قواعد الجيش الأميركي في الظفرة والعديد، وحظائر الصيانة والإصلاح للطائرات النقلية والمسيّرات في قاعدة علي السالم، وخزانات وقود الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الأميركية، وصولًا إلى حظيرة صيانة وإصلاح منظومة "باتريوت" في قاعدة عيسى.

وأوضح البيان أن العملية نُفذت باستخدام أنظمة صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل، ومزودة برؤوس حربية دقيقة ومتعددة الأهداف، إلى جانب مشاركة طائرات مسيرة مدمرة.

وأكد الحرس الثوري في ختام بيانه أن هذه الموجة مستمرة في إطار معاقبة المعتدين على أعمالهم، مشددًا على القدرة على الوصول إلى أهداف العدو في أي مكان.

منظمة الدفاع المدني الايرانية حرس الثورة الاسلامية الوعد الصادق 4
الموجة 83 من
الموجة 83 من "الوعد الصادق 4" تضرب عمق المنظومات الدفاعية والنفطية للعدو
إيران منذ 27 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
آرش 2 مسيّرات ضاربة لـ "إسرائيل"
شكارجي: لن تتوقف الحرب إلا بتحقيق شروطنا
الموجة 83 من "الوعد الصادق 4" تضرب عمق المنظومات الدفاعية والنفطية للعدو
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
الجيش الإيراني: الحرب البرية ستكون أكثر خطرًا وكلفةً على العدو
قواعد أميركية خارج الخدمة واضطرار جنود "البنتاغون" للعمل عن بُعد
