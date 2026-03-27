Your browser does not support the video tag.

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ الموجة 83 من عملية "الوعد الصادق 4" فجر الجمعة 27 آذار/مارس 2026، وهي عملية صاروخية وجوية مشتركة نفذتها القوات البحرية والجوية التابعة للحرس، وقد أُهديت هذه الموجة إلى أهالي جنوب البلاد تحت شعار "يا أبا عبد الله الحسين"، مستهدفةً مجمّعًا من الأهداف التابعة للعدو الصهيوني والأميركي بنجاح تام.

وشمل رصيد الأهداف المستهدفة في هذه الموجة خزانات ومستودعات النفط في أسدود، وموقعًا لجيش الاحتلال الصهيوني في مستوطنة "مدعين"، بالإضافة إلى مركز تبادل المعلومات العسكرية الأميركية في المنطقة، كما طالت الضربات قواعد الجيش الأميركي في الظفرة والعديد، وحظائر الصيانة والإصلاح للطائرات النقلية والمسيّرات في قاعدة علي السالم، وخزانات وقود الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الأميركية، وصولًا إلى حظيرة صيانة وإصلاح منظومة "باتريوت" في قاعدة عيسى.

وأوضح البيان أن العملية نُفذت باستخدام أنظمة صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل، ومزودة برؤوس حربية دقيقة ومتعددة الأهداف، إلى جانب مشاركة طائرات مسيرة مدمرة.

وأكد الحرس الثوري في ختام بيانه أن هذه الموجة مستمرة في إطار معاقبة المعتدين على أعمالهم، مشددًا على القدرة على الوصول إلى أهداف العدو في أي مكان.

