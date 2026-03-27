لبنان
عمليات المقاومة ليوم الجمعة 27 آذار 2026
دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 27/03/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:
بيان رقم (1):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:05 الجمعة 27-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة العين في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 27-03-2026
7 شوال 1447 هـ
بيان رقم (2):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الجمعة 27-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة العين في بلدة القنطرة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.
بيان رقم (3):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:15 الجمعة 27-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.
بيان رقم (4):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وبعد رصد تقدّم قوّة إسرائيليّة عند خلّة الجوار شرق بلدة بيت ليف، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:15 الجمعة 27-03-2026 بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.
بيان رقم (5):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:50 الجمعة 27-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب جبّانة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.
