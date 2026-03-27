أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عزم طهران الثابت على الاستمرار في الدفاع المشروع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، محملًا الولايات المتحدة و"إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن فرض الحرب والتصعيد في المنطقة، كما شدد عراقجي على ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجبها في إدانة المعتدين ومتابعة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وميثاق المنظمة الدولية.

وأوضح عراقجي خلال الاتصال أن حالة انعدام الأمن الحالية في مضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للعدوان الأميركي - الصهيوني، مؤكدًا أن منع مرور السفن التابعة للعدو أو المرتبطة بحلفائه هو حق قانوني لإيران بصفتها دولة ساحلية، وأشار إلى أن الجهات المختصة اتخذت التدابير اللازمة لتأمين سلامة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، منتقدًا في الوقت ذاته المطالبات أحادية الجانب التي تدعو إيران لضبط النفس وتتجاهل حقيقة أن واشنطن و"تل أبيب" هما من بدأتا العدوان.

وفي ختام حديثه، دعا وزير الخارجية الإيراني الأمم المتحدة لاتخاذ مواقف قاطعة وصريحة لصون السلم والأمن الدوليين، واستخدام طاقات المنظمة والدول المستقلة لمحاسبة المعتدين، معتبرًا أن استمرار الصمت الدولي يشجع على تمادي القوى المعتدية في خرق القوانين والأعراف الدولية.

