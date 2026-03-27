كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عراقجي لأصحاب فنادق الخليج: لا تقدموا خدمات لعسكريين يعرضون حياة النزلاء للخطر
2026-03-27 07:06
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نصيحة إلى أصحاب الفنادق في الدول العربية في الخليج "بعدم تقديم الخدمات للعسكريين الذين يعرضون حياة النزلاء للخطر".

وكتب الوزير عراقجي في تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة 27 آذار/مارس 2026: "منذ بداية الحرب فرّ الجنود الأميركيون من القواعد العسكرية في دول مجلس تعاون الخليج الفارسي للاختباء في الفنادق والمباني الإدارية". 

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الجنود الأميركيون يستخدمون مواطني هذه الدول كدروع بشرية.

وأضاف عراقجي: "الفنادق في الولايات المتحدة ترفض حجوزات الضباط الذين قد يعرضون الزبائن للخطر.. يجب على فنادق دول مجلس تعاون الخليج الفارسي أن تفعل الشيء نفسه".
 

الجمهورية الاسلامية في إيران القواعد الأميركية في الخليج عباس عراقجي الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
