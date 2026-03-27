أصدر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية جدولًا بالحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية ضمن معركة العصف المأكول دفاعًا عن لبنان وشعبه بتاريخ الخميس 26/03/2026.

ووفقًا لهذا الجدول فقد نفذت المقاومة الإسلامية 96 عملية تضمّنت التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة.

واستخدمت المقاومة الإسلامية في هذه العمليات أسلحة متنوعة تسبب بخسائر للعدو بينها تدمير وإعطاب 29 دبابة.



