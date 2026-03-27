في اليوم الـ١٦٩ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثمان شهيد قرب مدخل شارع العبارة في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقد أصيبت طفلة فلسطينية اليوم الجمعة بنيران الجيش "الإسرائيلي" في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأصيب ٦ فلسطينيين بجروح بينها إصابة خطرة بنيران الجيش "الإسرائيلي" في جباليا البلد شمال شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب مدينة غزة، ألقت مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة على حي الصبرة دون وقوع إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٩١ إضافة إلى ١٨٧٦ مصابًا، بينما تمكنت سيارات الإسعاف والدفاع المدني من انتشال ٧٥٦ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٢٦٧ والمصابين ١٧١٩٧٦".

وفي سياق منفصل، عاد إلى قطاع غزة فجر الجمعة عشرات المسافرين عبر معبر رفح البري.

وقالت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الخميس إنها نفذت عملية إجلاء طبي لـ 17 مريضًا، و30 مرافقًا من مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية في خان يونس إلى معبر رفح البري.

وجاء الإجلاء بعد فترة توقف قصيرة للعمل في المعبر، حيث تولّت فرق الجمعية جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى ومرافقيهم أثناء النقل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة.

وأكدت الجمعية أنّ عمليات الإجلاء الطبي جزء من دورها الإنساني المستمر في دعم المرضى والجرحى، وتسريع وصولهم إلى العلاج الخارجي في ظل الضغط الكبير على المرافق الصحية داخل قطاع غزة.

وأضافت الجمعية أن فرقها ستواصل جهودها لضمان تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي بشكل آمن ومنتظم، مع تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمرضى حتى مغادرتهم القطاع.

