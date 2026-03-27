القواعد الأميركية بلا دفاع أمام صواريخ إيران
القواعد الأميركية بلا دفاع أمام صواريخ إيران

2026-03-27 10:59
58

كشف تقرير للكونغرس الأميركي فقدان واشنطن لثلث ذخائر منظومة الدفاع الجوي "ثاد" وتدمير راداراتها، ما ترك قواعدها في الدول العربية في الخليج الفارسي بلا دفاع أمام الصواريخ الإيرانية.

ونشر الكونغرس الأميركي تقريرًا شاملًا حول وضع الدفاع الجوي للجيش الأميركي في الحرب الجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

ووفقًا لهذا التقرير، فقد الأميركيون ثلث ذخائر منظومة الدفاع الجوي الخاصة بهم، وهي منظومة "ثاد" (THAAD). علاوة على ذلك، دُمّر عدد من أنظمة الرادار التابعة للمنظومة، ولا يبدو أنهم قادرون على استبدالها؛ كون عملية التبديل هذه تتطلب عدة سنوات.

وأضاف التقرير يقول: "ونتيجة لذلك، باتت قواعد الجيش الأميركي في جنوب الخليج الفارسي حاليًا بلا دفاع في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية". 

وأشار التقرير إلى أنه "وبالتزامن مع ذلك، تركز إيران الآن -بعد تحييد منظومات الدفاع الجوي في "إسرائيل"- على تدمير مصانع إنتاج المنظومات الدفاعية والصواريخ والرادارات".

وكشف التقرير الأميركي عن أنه "بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي، تواجه خطوط إنتاجها في "إسرائيل" تهديدًا جديًا بالإبادة الكاملة". 

وختم التقرير متوجهًا إلى أعضاء الكونغرس الأميركي بالقول: "نعتقد أنكم قد ترغبون في الإحاطة بهذه الحقائق".

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكونغرس الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
