أكّد مستشار القائد العام لحرس الثورة في إيران، اللواء رضا مهديان، أنّ سماء العدو باتت تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية بالكامل، مشددًا على أنّ طهران استعدت لأعقد السيناريوهات العسكرية.

وفي تصريحات تناولت أبعاد المواجهة الراهنة، أوضح مهديان أنّ العدو بات "يتوسل" لطهران نتيجة القوة الردعية التي اكتسبتها القوات المسلحة.

وأشار إلى أنّ مخططات زعزعة الاستقرار التي انتهجتها واشنطن في المنطقة قد أُحبطت، ما أجبر قوات العدوان على الفرار.

وكشف اللواء مهديان عن "خديعة تكنولوجية" تعرّضت لها الإدارة الأميركية، حيث جرى التلاعب بوثائق الاحتجاجات داخل إيران باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإقناع الرئيس الأميركي "ترامب المقامر" بفقدان طهران شرعيتها ودفعه نحو مغامرة الحرب، بتدبير مباشر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأمس الخميس، أكّد نواب مجلس الشورى الإيراني، أنّ "الدفاع المقدس" يجب أن يستمر حتى إرغام العدو على الندم القطعي، ودفع أي احتمال لاعتداء جديد على أراضي الجمهورية الإسلامية.

