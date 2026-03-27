كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

 مستشار قائد الحرس الثوري: سماء العدو تحت سيطرتنا
إيران

 مستشار قائد الحرس الثوري: سماء العدو تحت سيطرتنا

2026-03-27 11:13
اللواء مهديان: مستعدون لأعقد السيناريوهات
75

أكّد مستشار القائد العام لحرس الثورة في إيران، اللواء رضا مهديان، أنّ سماء العدو باتت تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية بالكامل، مشددًا على أنّ طهران استعدت لأعقد السيناريوهات العسكرية.

وفي تصريحات تناولت أبعاد المواجهة الراهنة، أوضح مهديان أنّ العدو بات "يتوسل" لطهران نتيجة القوة الردعية التي اكتسبتها القوات المسلحة.

وأشار إلى أنّ مخططات زعزعة الاستقرار التي انتهجتها واشنطن في المنطقة قد أُحبطت، ما أجبر قوات العدوان على الفرار.

وكشف اللواء مهديان عن "خديعة تكنولوجية" تعرّضت لها الإدارة الأميركية، حيث جرى التلاعب بوثائق الاحتجاجات داخل إيران باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإقناع الرئيس الأميركي "ترامب المقامر" بفقدان طهران شرعيتها ودفعه نحو مغامرة الحرب، بتدبير مباشر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأمس الخميس، أكّد نواب مجلس الشورى الإيراني، أنّ "الدفاع المقدس" يجب أن يستمر حتى إرغام العدو على الندم القطعي، ودفع أي احتمال لاعتداء جديد على أراضي الجمهورية الإسلامية.

الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
حرس الثورة يدعو شعوب غرب آسيا لمغادرة المناطق التي تتمركز فيها القوات الأميركية
 مستشار قائد الحرس الثوري: سماء العدو تحت سيطرتنا
القواعد الأميركية بلا دفاع أمام صواريخ إيران
 المفوض السامي لحقوق الإنسان: على واشنطن إنهاء التحقيق بشأن مدرسة ميناب ونشر نتائجه
تظاهرة شعبية حاشدة في صعدة اليمنية: ثابتون مع فلسطين ولبنان وإيران 
 أصعب السيناريوهات وأعقدها ينتظر أي قوات أميركية على أرض إيران 
