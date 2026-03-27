حرس الثورة يدعو شعوب غرب آسيا لمغادرة المناطق التي تتمركز فيها القوات الأميركية

2026-03-27 11:24
58

دعا حرس الثورة الإسلامية في إيران شعوب منطقة غرب آسيا إلى مغادرة المناطق التي تتمركز فيها القوات الأميركية، لافتًا إلى أن القوات الأميركية لجأت إلى الأماكن المدنية وتستخدم المدنيين كدروع بشرية لتجنب الهجمات الإيرانية.

وقال حرس الثورة الإسلامية في بيان اليوم الجمعة 27 آذار/مارس 2026: "يا شعوب منطقة غرب آسيا الكرام؛ إن القوات الأميركية-الصهيونية الجبانة، التي لا تملك الجرأة أو القدرة على الدفاع عن قواعدها العسكرية، تحاول -خوفًا من نيران مقاتلي الإسلام- استخدام المناطق غير العسكرية، وتسعى إلى اتخاذ المدنيين الأبرياء دروعًا بشرية".

أضاف البيان: "وبما أننا مكلّفون بالقضاء على القوات الأميركية والكيان الغاصب، الذي يمعن في قتل المدنيين الإيرانيين واغتيال الشخصيات أينما وُجدت، فإننا نوصيكم بشكل عاجل بمغادرة المناطق التي تتمركز فيها القوات الأميركية، حتى لا يلحق بكم أي أذى".

