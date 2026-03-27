كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي  أصعب السيناريوهات وأعقدها ينتظر أي قوات أميركية على أرض إيران 

موسكو تحذر من استهداف محطة بوشهر الإيرانية: نعتبرها خطًا أحمر
2026-03-27 11:29
وجهت روسيا تحذيرًا شديد اللهجة للمجتمع الدولي والأطراف المشاركة في العدوان الأميركي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أي محاولة لاستهداف محطة بوشهر الكهرونووية في إيران، مشددة على أن المحطة الإيرانية هي خط أحمر بالنسبة لروسيا.

وأفادت تقارير دبلوماسية روسية اليوم الجمعة 27 آذار/مارس 2026 بأن "موسكو تتابع بقلق التهديدات الأخيرة ضد المنشآت الإيرانية، مشددة على أن محطة بوشهر هي منشأة مدنية تعمل تحت إشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكدت موسكو أن أي هجوم على المنشأة سيمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي والبيئي في المنطقة بأكملها.

وحذر المسؤولون الروس من أن "أي استهداف للمفاعل قد يؤدي إلى كارثة إشعاعية تتجاوز حدود إيران لتطال دول الجوار، وهو ما يعد "جريمة ضد الإنسانية" وانتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية".

وأكدت موسكو، باعتبارها الشريك الأساسي في بناء وتشغيل المحطة، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عمل تخريبي يمس أمن الخبراء الروس العاملين في الموقع أو سلامة المنشأة التي تمثل رمزًا للتعاون التقني السلمي.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ موقف حازم وواضح لمنع الانتهاكات العسكرية ضد المنشآت النووية، مؤكدة أن "اللعب بالنار" قرب المفاعلات النووية سيجر المنطقة إلى نفق مظلم لا يمكن التنبؤ بنهايته.

روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران الطاقة النووية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
 المفوض السامي لحقوق الإنسان: على واشنطن إنهاء التحقيق بشأن مدرسة ميناب ونشر نتائجه
 المفوض السامي لحقوق الإنسان: على واشنطن إنهاء التحقيق بشأن مدرسة ميناب ونشر نتائجه
عربي ودولي منذ 18 دقيقة
تظاهرة شعبية حاشدة في صعدة اليمنية: ثابتون مع فلسطين ولبنان وإيران 
تظاهرة شعبية حاشدة في صعدة اليمنية: ثابتون مع فلسطين ولبنان وإيران 
عربي ودولي منذ 38 دقيقة
 أصعب السيناريوهات وأعقدها ينتظر أي قوات أميركية على أرض إيران 
 أصعب السيناريوهات وأعقدها ينتظر أي قوات أميركية على أرض إيران 
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
موسكو تحذر من استهداف محطة بوشهر الإيرانية: نعتبرها خطًا أحمر
موسكو تحذر من استهداف محطة بوشهر الإيرانية: نعتبرها خطًا أحمر
عربي ودولي منذ 58 دقيقة
مقالات مرتبطة
 عدوان أميركي-
 عدوان أميركي- "إسرائيلي" جديد على مناطق سكنية في إيران وارتقاء شهداء في قم
إيران منذ 15 دقيقة
 المفوض السامي لحقوق الإنسان: على واشنطن إنهاء التحقيق بشأن مدرسة ميناب ونشر نتائجه
 المفوض السامي لحقوق الإنسان: على واشنطن إنهاء التحقيق بشأن مدرسة ميناب ونشر نتائجه
عربي ودولي منذ 18 دقيقة
تظاهرة شعبية حاشدة في صعدة اليمنية: ثابتون مع فلسطين ولبنان وإيران 
تظاهرة شعبية حاشدة في صعدة اليمنية: ثابتون مع فلسطين ولبنان وإيران 
عربي ودولي منذ 38 دقيقة
 أصعب السيناريوهات وأعقدها ينتظر أي قوات أميركية على أرض إيران 
 أصعب السيناريوهات وأعقدها ينتظر أي قوات أميركية على أرض إيران 
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
