تظاهرة شعبية حاشدة في صعدة اليمنية: ثابتون مع فلسطين ولبنان وإيران 

2026-03-27 11:49
اليمن: جاهزون لكل الخيارات
تحت شعار: "ثابتون مع فلسطين ولبنان وإيران وجاهزون لكل الخيارات"، خرجت مسيرات شعبية حاشدة، اليوم الجمعة (27 آذار 2026)، عمّت 15 مدينة يمنية، تصدرتها مسيرة كبرى في مدينة صعدة شمالي البلاد، وذلك تأكيدًا على وحدة الساحات ودعمًا للمقاومة في وجه المشروع الصهيو- أميركي.

وأشار البيان الختامي لتظاهرة صعدة إلى أن هذا التحرك الشعبي يأتي للتأكيد على مساندة قضايا الأمة ومواجهة المشاريع الأميركية في المنطقة، مشددًا على أن الشعب اليمني لن يتخلى عن خيار "الجهاد لمناصرة الحق" مهما بلغت التحديات.

واعتبر البيان أن العدوان الصهيو- أميركي على إيران ولبنان هو عدوان على الأمّة، موجهًا رسالة واضحة بأن "الأيدي لا تزال على الزناد".

كما دعا البيان الشعب اليمني إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات القادمة في إطار معركة المواجهة مع العدو.

وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قد أكد في كلمته أمس الخميس، أن اليمن سيبادر لأي تطورات تقتضي موقفًا عسكريًا، مشددًا على الاستعداد الكامل للمواجهة ضد العدوان الصهيو- أميركي.

وأوضح السيد الحوثي أن الموقف ينطلق من التمسك بحرية وكرامة الأمة الإسلامية، معلنًا عدم التردد في أداء واجب الجهاد ضد "طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأميركي".

اليمن العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
