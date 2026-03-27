استهدف عدوان أميركي- "إسرائيلي"، اليوم الجمعة (27 آذار 2026)، مناطق سكنية في مدينة أرومية غرب إيران، فيما لا تزال عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين مستمرة.

وفي السياق، ارتقى 15 شهيدًا وجرح 10 مواطنين جراء استهداف 3 مبانٍ سكنية، فجرًا، في مدينة قم وسط البلاد.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد شنّت، فجر أمس الخميس، عدوانًا على منطقتين سكنيتين في محافظة أصفهان في إيران.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، الأربعاء الماضي، إنّ 66 طفلًا دون سن الخامسة استشهدوا منذ بدء الحرب، فيما أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني أنّ العدوان أسفر عن تضرّر 190 مركزًا علاجيًا وخروج 12 مستشفى من الخدمة.

