رأى رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود في موقفه السياسي الأسبوعي، أنه "كان لدى الحكم والحكومة خيارات كثيرة يحاولون من خلالها إثبات تمثيلهم للشعب اللبناني، مع مراعاة الجهات التي أتت بهم، إن أرادوا، ولكنهم لم يفعلوا. لقد كان بإمكانهم الاحتجاج ورفع الصوت على القرار "الإسرائيلي" بتهجير الناس من الجنوب، وهو أمر بديهي طبيعي، وكان بإمكانهم أن يستنكروا ضرب الأهداف المدنية، الأبنية، القرض الحسن، محطات الأمانة، استهداف الصحافيين والمسعفين والجسور".

وقال: "لو أنهم وقفوا هذه الوقفة البديهية لكانوا مؤهلين للاستمرار في مواقعهم، ولكنهم اليوم ليسوا كذلك، ولكنهم اكتفوا بتحميل المقاومة مسؤولية ما يحصل".

أضاف: "‏يجب على الحكم والحكومة أن يرفعوا الصوت عاليًا: "هذه الحرب هي حرب على كل لبنان"، وجودًا وكيانًا وطوائف، إن كل ما يحصل يؤكد أنها حرب على كل لبنان، ويجب أن تخرس الأصوات العميلة التي تردد بببغاوية بالغة أن "إسرائيل" ليس لها أطماع في لبنان، فيما نرى مجموعات صهيونية تدعو إلى الاستيطان في جنوب لبنان وتنشر صورًا وتعرض أراضيَ للبيع، تحدد أسعارها وتعرض خيارات للراغبين في الاستيطان، ومنها مجموعة (عوري تسافون)، أي قدري في الشمال، أو نصيبي في الشمال، يقصدون شمال فلسطين المحتلة".

وختم الشيخ حمود مشددًا على وجوب "أن تبذل جهود كبيرة لمنع التفسيرات المذهبية والطائفية لمسار الأحداث، هذه مسؤولية الجميع بمن فيهم المقاومة".

