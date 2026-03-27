شهد لبنان، لا سيما المناطق الجنوبية والبقاعية، سلسلة غارات جوية مكثّفة نفذها طيران العدو الحربي ومسيّراته، استهدفت عددًا كبيرًا من البلدات، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى ودمار واسع في الممتلكات.

شنّ الطيران الحربي غارات على مدينة النبطية وبلدات كفر رمان، حبوش، النبطية الفوقا، وزوطر الشرقية. كما استهدفت غارات منطقة التابلاين بين بلدتي حبوش وكفر رمان. كذلك تعرضت بلدة شوكين لغارة جوية.

وفي قضاء جزين، أغار طيران العدو على بلدة الريحان.

كما تعرضت بلدات عيناتا، حداثا، حاريص، والطيري لغارات جوية معادبة، كما استُهدفت مدينة بنت جبيل بغارة فجرية. وأسفرت بعض الغارات عن مواجهات ميدانية في المنطقة.

وسُجلت غارات "إسرائيلية" على بلدتي الشعيتية وشمع، حيث استُخدم القصف الفوسفوري في محيط تلة ارمز لإنشاء ستار دخاني. كما استهدفت طائرات مسيّرة للعدو سيارة مرتين على طريق القليلة، إلى جانب قصف بلدة حانين. وشهدت مناطق الناقورة والبياضة وشمع مواجهات ميدانية وقصفًا مدفعيًا متزامنًا مع الغارات الجوية.



قضاء صيدا

كما أفاد مراسل "العهد" وقوع غارة على بلدة السكسكية؛ أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين بجروح كحصيلة أولية وفق وزارة الصحة، إضافة إلى تدمير مبنى سكني بالكامل وتضرر عدد كبير من المنازل والسيارات المجاورة.

الضاحية الجنوبية لبيروت

كانت قد أعلنت وزارة الصحة أن الغارة على منطقة تحويطة الغدير فجرًا أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين.

البقاع الشمالي

استهدفت غارة بلدة البزالية، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين بجروح طفيفة، إضافة إلى تدمير منزل سكني.



الكلمات المفتاحية