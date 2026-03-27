كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

على خلفية الحرب على إيران.. النظام البحريني يقتل السيد محمد الموسوي تحت التعذيب 
على خلفية الحرب على إيران.. النظام البحريني يقتل السيد محمد الموسوي تحت التعذيب 

2026-03-27 16:11
أقدم النظام البحريني على قتل المواطن البحريني السيد محمد السيد محسن الموسوي، من محافظة المحرق بعد أيام من اعتقاله، وذلك اثر التعذيب الوحشي المميت الذي يمارسه النظام البحريني ضد الأبرياء، بتهمة كاذبة وملفقة تصفهم خلايا في تنظيمات معادية للدولة.

هذا؛ وكان السيد محمد الموسوي قد اعتقل قبل أيام، عند حاجز أمني في أحد شوارع البحرين بعد اعتقاله بطريقة غير قانونية، وذلك على أسس طائفية، بينما كان مع بعض أصدقائه. بعد انقطاع أخباره لأيام؛ سُلّم السيد محمد جثةً هامدة ممزقة نتيجة التعذيب الوحشي على يد النظام البحريني، والممثل بوزارة الداخلية السيئة الصيت، والمعروفة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على مدى السنوات السابقة.

يذكر أن النظام اعتقل، وفقًا لأوامر عليا، المئات من المواطنين منذ بدء الحرب الأمريكية- "الإسرائيلية" على إيران، بينهم نساء وأطفال، ومارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب الوحشية، وشهّر بعدد منهم بنشر صورهم وتنظيم حملات إعلامية غير أخلاقية تنال من سمعتهم وعوائلهم الكريمة، لا سيما النساء منهم.

في هذا السياق، تقدمت جمعية الوفاق الوطني بخالص العزاء والمواساة لشعب البحرين وعائلة الشهيد بهذا المصاب الجلل، وتعلن تضامنها مع أسرته ومحبيه، وتؤكد أن النظام البحريني يكشف حقيقته الطبيعية القائمة على القتل والانتقام والتعذيب وممارسة أنواع الاستهداف كلها إزاء شعب أعزل مظلوم يعيش تحت وطأة الظلم والاضطهاد.

عربي ودولي منذ 55 دقيقة
 المفوض السامي لحقوق الإنسان: على واشنطن إنهاء التحقيق بشأن مدرسة ميناب ونشر نتائجه
عربي ودولي منذ 4 ساعات
تظاهرة شعبية حاشدة في صعدة اليمنية: ثابتون مع فلسطين ولبنان وإيران 
عربي ودولي منذ 5 ساعات
 أصعب السيناريوهات وأعقدها ينتظر أي قوات أميركية على أرض إيران 
عربي ودولي منذ 5 ساعات
عربي ودولي منذ 55 دقيقة
الربيعي يدين جريمة اغتيال الزميل حسين كوراني: استهداف ممنهج للأصوات الحرة
لبنان منذ يومين
آية الله قاسم: عنجهية ترامب تقود إلى حرق العالم
عربي ودولي منذ 4 أيام
موقع "العهد" الإخباري يزفُّ الزميل حسين كوراني شهيدًا 
لبنان منذ 5 أيام
