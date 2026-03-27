أقدم النظام البحريني على قتل المواطن البحريني السيد محمد السيد محسن الموسوي، من محافظة المحرق بعد أيام من اعتقاله، وذلك اثر التعذيب الوحشي المميت الذي يمارسه النظام البحريني ضد الأبرياء، بتهمة كاذبة وملفقة تصفهم خلايا في تنظيمات معادية للدولة.

هذا؛ وكان السيد محمد الموسوي قد اعتقل قبل أيام، عند حاجز أمني في أحد شوارع البحرين بعد اعتقاله بطريقة غير قانونية، وذلك على أسس طائفية، بينما كان مع بعض أصدقائه. بعد انقطاع أخباره لأيام؛ سُلّم السيد محمد جثةً هامدة ممزقة نتيجة التعذيب الوحشي على يد النظام البحريني، والممثل بوزارة الداخلية السيئة الصيت، والمعروفة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على مدى السنوات السابقة.

يذكر أن النظام اعتقل، وفقًا لأوامر عليا، المئات من المواطنين منذ بدء الحرب الأمريكية- "الإسرائيلية" على إيران، بينهم نساء وأطفال، ومارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب الوحشية، وشهّر بعدد منهم بنشر صورهم وتنظيم حملات إعلامية غير أخلاقية تنال من سمعتهم وعوائلهم الكريمة، لا سيما النساء منهم.

في هذا السياق، تقدمت جمعية الوفاق الوطني بخالص العزاء والمواساة لشعب البحرين وعائلة الشهيد بهذا المصاب الجلل، وتعلن تضامنها مع أسرته ومحبيه، وتؤكد أن النظام البحريني يكشف حقيقته الطبيعية القائمة على القتل والانتقام والتعذيب وممارسة أنواع الاستهداف كلها إزاء شعب أعزل مظلوم يعيش تحت وطأة الظلم والاضطهاد.

