المقال التالي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزلًا يتمركز فيه جنود العدو في بلدة القوزح

الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف صناعات مرتبطة بالعدو في المنطقة ويدعو للإخلاء
الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف صناعات مرتبطة بالعدو في المنطقة ويدعو للإخلاء

2026-03-27 19:58
وجه الحرس الثوري الإسلامي تحذيرًا إلى الصناعات الأميركية في المنطقة، قائلًا: "رغم التنبيهات والتحذيرات السابقة بشأن الامتناع عن مهاجمة الصناعات الإيرانية، قام العدو الأميركي الصهيوني اليوم بعدة هجمات على مراكز صناعية في إيران".

وأضاف: "مقاتلونا ينفذون حاليًا هجمات انتقامية، لذلك نحذر جميع موظفي الشركات الصناعية في المنطقة التي لديها مساهمون أميركيون، وكذلك الصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني في المنطقة، بضرورة مغادرة أماكن عملهم فورًا حتى لا تتعرض حياتهم للخطر".

وتابع: "على سكان المناطق المحيطة بهذه الصناعات ضمن نطاق كيلومتر واحد مغادرة أماكن إقامتهم حتى وقت الهجوم".

إقرأ المزيد
المزيد
شعب الإمام الخامنئي المتلاحم يفشل مخططات العدو
شعب الإمام الخامنئي المتلاحم يفشل مخططات العدو
إيران منذ 7 ساعات
 عدوان أميركي-
 عدوان أميركي- "إسرائيلي" جديد على مناطق سكنية في إيران وارتقاء شهداء في قم
إيران منذ 7 ساعات
حرس الثورة يدعو شعوب غرب آسيا لمغادرة المناطق التي تتمركز فيها القوات الأميركية
حرس الثورة يدعو شعوب غرب آسيا لمغادرة المناطق التي تتمركز فيها القوات الأميركية
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
ذروة عمليات الإطلاق لدى حزب الله وتغيير في التكتيك الإيراني
ذروة عمليات الإطلاق لدى حزب الله وتغيير في التكتيك الإيراني
عين على العدو منذ 3 ساعات
الشيخ الخطيب يطالب بالتراجع عن سحب اعتماد أوراق سفير إيران
الشيخ الخطيب يطالب بالتراجع عن سحب اعتماد أوراق سفير إيران
لبنان منذ 6 ساعات
شعب الإمام الخامنئي المتلاحم يفشل مخططات العدو
شعب الإمام الخامنئي المتلاحم يفشل مخططات العدو
إيران منذ 7 ساعات
