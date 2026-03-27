وجه الحرس الثوري الإسلامي تحذيرًا إلى الصناعات الأميركية في المنطقة، قائلًا: "رغم التنبيهات والتحذيرات السابقة بشأن الامتناع عن مهاجمة الصناعات الإيرانية، قام العدو الأميركي الصهيوني اليوم بعدة هجمات على مراكز صناعية في إيران".

وأضاف: "مقاتلونا ينفذون حاليًا هجمات انتقامية، لذلك نحذر جميع موظفي الشركات الصناعية في المنطقة التي لديها مساهمون أميركيون، وكذلك الصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني في المنطقة، بضرورة مغادرة أماكن عملهم فورًا حتى لا تتعرض حياتهم للخطر".

وتابع: "على سكان المناطق المحيطة بهذه الصناعات ضمن نطاق كيلومتر واحد مغادرة أماكن إقامتهم حتى وقت الهجوم".

