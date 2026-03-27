قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، إنهم اختُبروا سابقًا، وقد رأى العالم مجددًا أن الطرف الآخر هو من بدأ بالتصعيد واللعب بالنار عبر استهداف البنية التحتية.

وأضاف أن المعادلة هذه المرة لن تكون "عينًا بعين"، داعيًا إلى انتظار ما سيحدث.

كذلك، وجّه تحذيرًا إلى العاملين في الشركات الصناعية المرتبطة بالولايات المتحدة و"إسرائيل" بضرورة مغادرة أماكن عملهم فورًا، لتجنّب تعرّض حياتهم للخطر.

