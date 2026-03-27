كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان

مسيرة حاشدةً في الحمراء رفضًا للعدوان الصهيوني ودعمًا للمقاومة 

2026-03-27 23:11
فياض: من يريد الهدوء في الجنوب عليه أن يوقف العدوان
شهد شارع الحمراء في العاصمة بيروت، الجمعة 27 آذار/مارس 2026، مسيرة حاشدةً رفضًا للعدوان الصهيوني ودعمًا للمقاومة، شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، ورؤساء أحزاب وفعاليات وحشد من المواطنين.

وأكّد النائب فياض، في كلمته خلال المسيرة، أنّ "الذين يقاتلون الإمبريالية الأميركية يقفون على الضفة الصحيحة"، قائلًا: "سنقاتل العدو الصهيوني حتى الرمق الأخير".

أضاف: "من يريد هدوءًا في الجنوب عليه أنْ يُوقِف العدوان الصهيوني ويسمح بعودة الأهالي إلى قراهم. كل شبر يحتلُّه "الإسرائيلي" يُعمِّق شرعية المقاومة".

وإذ شدّد فياض على أنّ "حزب الله جاهز لبناء مسار الدولة"، أكد أنّ "هذه معركة اللّاخيار"، جازمًا بأنّ "هذا الوطن سيبقى عربيًا مستقلًا". 

وخاطب اللبنانيين بالقول: "افتخروا بالمقاومة وارفعوا رؤوسكم بلبنانيّتكم. لبنان لن يكون لعبة بيد الأميركيين".

بدوره، قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، ربيع بنات: "نحن السياديون الحقيقيون وسنخرج من هذه الحرب محقِّيقين هدفنا بردع العدوان".

من جهته، خاطب رئيس حزب الراية الوطني، علي حجازي، شعب المقاومة بالقول: "النصر قادم وأنتم شرف وكرامة هذه الأمة".

وفيما شدّد حجازي على أنّ "لا مكان للخوف ولا للتراجع ولا للضعف"، أكّد أنّ "من يعتقد أنّه قادر على أنْ يُطبَّع (مع العدو الصهيوني) واهم وسيسقط تحت أقدام المقاومين"، مضيفًا: "سننتصر في هذه المعركة فنحن نقاتل من أجل كرامة هذا البلد".

مسيرة حاشدةً في الحمراء رفضًا للعدوان الصهيوني ودعمًا للمقاومة 
مسيرة حاشدةً في الحمراء رفضًا للعدوان الصهيوني ودعمًا للمقاومة 
الحاج حسن للسلطة: تراجعوا عن قرارتكم فهي تستفزّ جزءًا كبيرًا من اللبنانيين
رسالة جمع من أهل العلم في الحوزة العلمية في لبنان إلى إخوانهم المجاهدين..
فيديو| محاكاة كمين الطيبة - القنطرة
مسيرة حاشدةً في الحمراء رفضًا للعدوان الصهيوني ودعمًا للمقاومة 
مسيرة حاشدةً في الحمراء رفضًا للعدوان الصهيوني ودعمًا للمقاومة 
نداء إلى بيئة المقاومة: بين خيال التكنولوجيا وحقيقة الميدان
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 26-03-2026
زعيم المعارضة "الإسرائيلية": نحن نواجه كارثة أمنية أخرى
