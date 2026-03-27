Your browser does not support the video tag.

شهد شارع الحمراء في العاصمة بيروت، الجمعة 27 آذار/مارس 2026، مسيرة حاشدةً رفضًا للعدوان الصهيوني ودعمًا للمقاومة، شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، ورؤساء أحزاب وفعاليات وحشد من المواطنين.

وأكّد النائب فياض، في كلمته خلال المسيرة، أنّ "الذين يقاتلون الإمبريالية الأميركية يقفون على الضفة الصحيحة"، قائلًا: "سنقاتل العدو الصهيوني حتى الرمق الأخير".

أضاف: "من يريد هدوءًا في الجنوب عليه أنْ يُوقِف العدوان الصهيوني ويسمح بعودة الأهالي إلى قراهم. كل شبر يحتلُّه "الإسرائيلي" يُعمِّق شرعية المقاومة".

وإذ شدّد فياض على أنّ "حزب الله جاهز لبناء مسار الدولة"، أكد أنّ "هذه معركة اللّاخيار"، جازمًا بأنّ "هذا الوطن سيبقى عربيًا مستقلًا".

وخاطب اللبنانيين بالقول: "افتخروا بالمقاومة وارفعوا رؤوسكم بلبنانيّتكم. لبنان لن يكون لعبة بيد الأميركيين".

بدوره، قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، ربيع بنات: "نحن السياديون الحقيقيون وسنخرج من هذه الحرب محقِّيقين هدفنا بردع العدوان".

من جهته، خاطب رئيس حزب الراية الوطني، علي حجازي، شعب المقاومة بالقول: "النصر قادم وأنتم شرف وكرامة هذه الأمة".

وفيما شدّد حجازي على أنّ "لا مكان للخوف ولا للتراجع ولا للضعف"، أكّد أنّ "من يعتقد أنّه قادر على أنْ يُطبَّع (مع العدو الصهيوني) واهم وسيسقط تحت أقدام المقاومين"، مضيفًا: "سننتصر في هذه المعركة فنحن نقاتل من أجل كرامة هذا البلد".

الكلمات المفتاحية