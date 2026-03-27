العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:33 |وول ستريت جورنال: الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة الأمير سلطان في السعودية أصاب مبنى كان داخله عسكريون
00:32 |صفارات الإنذار تدوي في النقب
00:03 |صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية: روبيو أبلغ مجموعة السبع أن الولايات المتحدة لا تتوقع إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة المرور كالمعتاد بحلول نهاية الحرب
00:03 |صحيفة "بوليتيكو" الأميركية: عدد متزايد من الجمهوريين في مجلس النواب يحذر من ردة فعل سياسية مدمرة إذا ما أرسل ترامب قوات أميركية برية في الحرب على إيران