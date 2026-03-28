أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ الموجة 84 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت رمز "يا من هو شديد العقاب"، وهي عملية نُفذت وفاءً للفنانين والشخصيات الداعمة للثورة، حيث استهدفت القوة البحرية التابعة للحرس تجمعات ومعدات القوات الأميركية–الصهيونية في ميناء الشيوخ وسواحل وميناء دبي بهجوم مركّب حقق إصابات دقيقة.

واستخدمت القوة البحرية في هذه العملية صواريخ باليستية وصواريخ كروز من طراز "قدر 380"، مما أسفر عن استهداف 6 زوارق إنزال قتالية أميركية (LCU) في ميناء الشيوخ، وأكدت التقارير الميدانية غرق 3 منها واشتعال النيران في البقية، كما نفذ سلاح المسيّرات هجومًا استهدف مراكز تجمع ضباط وحدة الطائرات المسيّرة التابعة للجيش الأميركي على الساحل وأحد فنادق دبي، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأميركيين وتدمير معدات تكتيكية.

وشدد بيان الحرس الثوري على مواصلة ملاحقة القوات الأميركية في كافة المواقع، مؤكدًا أن القوة البحرية ستمضي في الرد بقوة على اعتداءات العدو مع فرض سيطرة وإشراف كاملين على مجريات الميدان لضمان حماية السيادة الإيرانية وردع القوى المعتدية.

