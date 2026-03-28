كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الرعب يمتد من "الوسط" إلى النقب.. قتلى وجرحى ودمار واسع إثر القصف الإيراني

2026-03-28 02:28
أفادت وسائل إعلام العدو بوقوع قتلى وإصابات وخسائر مادية جسيمة جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف قلب الأراضي المحتلة ليل الجمعة 27 آذار/مارس 2026، حيث أكدت القناة 12 وموقع "معاريف" مقتل مستوطن واحد على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين في منطقة "تل أبيب الكبرى"، وصفت جراح بعضهم بالحرجة، كما تسبب سقوط صاروخ بشكل مباشر في اندلاع حريق ضخم وأضرار واسعة بالمباني والسيارات في منطقتي "رمات غان" و"غوش دان".

وأوضح الإسعاف الصهيوني أن الهجوم نُفذ بواسطة صواريخ انشطارية تناثرت شظاياها في 11 موقعًا مختلفًا داخل "تل أبيب" و"غفعاتيم"، فيما أرسلت إذاعة جيش الاحتلال فرق إنقاذ للتعامل مع البلاغات المتزايدة عن الإصابات، وبالتزامن مع الاستهداف في "الوسط"، دوت صفارات الإنذار في منطقة النقب ومستوطنات غلاف غزة والبحر الميت، وسط سماع دوي انفجارات قوية ناتجة عن محاولات منظومات الدفاع الجوي اعتراض الرشقات الصاروخية المنطلقة من إيران.

وأظهرت المشاهد الميدانية والتقارير الواردة من منصات المستوطنين حجم الدمار الكبير غير المسبوق في المناطق الحيوية بمركز الكيان، حيث استمرت حالة الاستنفار الأمني والطبي في عموم فلسطين المحتلة لمواجهة تداعيات الهجمة الصاروخية التي حققت إصابات مباشرة في مواقع استراتيجية، مما عمق حالة الذعر وفقدان السيطرة في صفوف "الجبهة الداخلية" للعدو.

 

 

 

 

 

الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
الرعب يمتد من
الرعب يمتد من "الوسط" إلى النقب.. قتلى وجرحى ودمار واسع إثر القصف الإيراني
المقاومة تضع
صدمة الطاقة الأكبر تاريخيًا: إيران تعزّز قبضتها على
أضرار أميركية كبيرة في قاعدة
الرعب يمتد من
الرعب يمتد من "الوسط" إلى النقب.. قتلى وجرحى ودمار واسع إثر القصف الإيراني
الموجة 84.. غرق زوارق إنزال أميركية ومقتل جنود في هجوم مركّب على ميناء الشيوخ
