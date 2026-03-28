كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أضرار أميركية كبيرة في قاعدة "الأمير سلطان": إصابات حرجة وانكشاف دفاعي حاد

2026-03-28 03:08
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية بتعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية لهجوم صاروخي إيراني مركز يوم الجمعة 27 آذار/مارس 2026، مما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية جسيمة في الجناح الجوي الاستكشافي 378 التابع للقوات الجوية الأميركية، حيث أصاب أحد الصواريخ مبنى كان يضم عسكريين أميركيين بشكل مباشر.

ووفقاً للتقارير الإعلامية الأميركية، أدى الهجوم إلى إصابة 10 عسكريين أميركيين، من بينهم جنديان في حالة حرجة للغاية و8 بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بعدة طائرات أميركية مخصصة للتزود بالوقود كانت متوقفة في القاعدة.

وأشارت المصادر، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، إلى أن هذه الضربة تأتي في سياق سلسلة من الهجمات الانتقامية التي تشنها إيران ضد المنشآت التي تضم وجودًا عسكريًا أميركيًا في دول خليجية حليفة لواشنطن.

وسلطت شبكة "سي بي إس نيوز" الضوء على أن هذا الاستهداف كشف عن نقص حاد وخطير في مخزونات صواريخ الاعتراض الأميركية والتابعة لدول عربية في المنطقة، مؤكدة أن المخاوف تصاعدت منذ أسابيع جراء هذا الانخفاض الذي جعل القواعد العسكرية والمنشآت الحيوية مكشوفة أمام الضربات الإيرانية المتتالية التي نجحت في تجاوز منظومات الدفاع الجوي المنهكة.

الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
