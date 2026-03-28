أوردت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، تحليلاً يشير إلى أن إرسال الولايات المتحدة بضعة آلاف من الجنود البرّيين فقط إلى إيران هو أمر غير كافٍ وخطر، ويعدّ مجرد وهم فارغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس إرسال 10000 جندي إضافي للانضمام إلى نحو 3000 مظلي و5000 من مشاة البحرية الأميركية، لتنفيذ "هجمات" (عدوان) برية على إيران، التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة.

وأوضح التحليل أن هذا العدد أقل بكثير من القوات المطلوبة، وهو أقل من عدد القوات التي تم إرسالها للقتال في هلمند، جنوب أفغانستان، حيث لم تتمكن قوات قدرها 35 ألف جندي من تأمين منطقة أصغر من إيران بـ 28 مرة.

أكثر من مليون جندي قد يكون ضرورياً

من جهته، قدّر الفريق السير نيك بورتون، وهو محارب مخضرم في العراق وأفغانستان، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيحتاجون إلى مئات الآلاف من الجنود، بينما رأى جنرالات سابقون في "الناتو" أن أكثر من مليون جندي قد يكون ضرورياً لـ"نجاح" أي عملية برية.

إيران تمتلك قوات ضخمة

وذكر تحليل الصحيفة أن إيران تمتلك نحو 600 ألف جندي في قواتها البرية، بما في ذلك حرس الثورة والجيش وقوات "الباسيج"، جميعهم مستعدون لجرّ الولايات المتحدة إلى "حرب عراق ثانية"، وهو ما يجعل إرسال ترامب قوات برية أمراً عبثياً ويعرّض المزيد من الجنود الأميركيين للخطر.





