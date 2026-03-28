رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنّ الهجوم على "قاعدة الأمير سلطان" الجوية في السعودية يبرز قدرة إيران على توجيه ضربات فعّالة في جميع أنحاء "الشرق الأوسط"، مؤكدةً استمرار ترسانتها العسكرية القوية.

بدورها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ "إسرائيل" بدأت بتقنين استخدام صواريخ الاعتراض المتطورة لديها بهدف الحفاظ على مخزوناتها، في ظل القصف الإيراني اليومي المستمر منذ أربعة أسابيع.

يُشار إلى أنّ وسائل إعلام أميركية أكّدت سابقًا أن هجومًا إيرانيًا على قاعدة "الأمير سلطان" الجوية في السعودية، أسفر عن إصابة نحو 12 جنديًا أميركيًا وتضرّر طائرات عسكرية أميركية مخصصة لتزويد الوقود داخل القاعدة.

