الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر: شهيد ومصابون بنيران العدو شرق المدينة  
2026-03-28 08:33
50

في اليوم الـ١٧٠ من اتفاق وقف الحرب، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران الجيش "الإسرائيلي" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن إطلاق نار وقصف مدفعي من قبل الجيش "الإسرائيلي" باتجاه محيط محطة الشوا وأطراف حي الزيتون شرقي مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

كما أطلقت آليات "إسرائيلية" النار بشكل مكثّف شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفتحت زوارق حربية "إسرائيلية" النار على قوارب الصيادين قبالة سواحل بحر مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار على شرق مدينة خان يونس وشمال مدينة رفح دون الإعلان عن إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٩٢ إضافة إلى ١٨٧٦ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين ٧٥٦ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٢٦٧ والمصابين ١٧١٩٧٦.


 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة