كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

 اتفاق إيراني - تايلاندي يسمح لناقلات النفط التابعة لبانكوك بعبور مضيق هرمز
 اتفاق إيراني - تايلاندي يسمح لناقلات النفط التابعة لبانكوك بعبور مضيق هرمز

2026-03-28 08:56
أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت (28 آذار 2026)، توصلها إلى اتفاق استراتيجي مع إيران، يقضي بالسماح لناقلات النفط التايلاندية بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز الحيوي، والذي يشهد إجراءات مشدّدة منذ بدء العدوان الأميركي "الإسرائيلي" ضد طهران.

وفي مؤتمر صحافي، أكّد رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، نجاح التفاهمات مع الجانب الإيراني، مشددًا على أن هذا الاتفاق سيساهم بشكل مباشر في تأمين إمدادات الوقود لبلاده وتخفيف حدة الأزمة الطاقوية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت تايلاند أنّ ناقلة تابعة لشركة "Bangchak Corporation" نجحت في عبور هرمز فقط بعد محادثات مباشرة مع السلطات الإيرانية ومن دون رسوم مالية.

وفي وقت سابق، حددت إيران ضوابط المرور الآمن في مضيق هرمز، مؤكدة أنّ المضيق مفتوح للأصدقاء، لكنّه "مغلق فقط أمام الأعداء الذين يمارسون عدوانًا على إيران".
 

إقرأ المزيد
اليمن يُعلن تنفيذ أول عملية عسكرية طالت أهدافًا حساسةً في الكيان: عملياتُنا ستستمر
اليمن يُعلن تنفيذ أول عملية عسكرية طالت أهدافًا حساسةً في الكيان: عملياتُنا ستستمر
عربي ودولي منذ 42 دقيقة
 اتفاق إيراني - تايلاندي يسمح لناقلات النفط التابعة لبانكوك بعبور مضيق هرمز
 اتفاق إيراني - تايلاندي يسمح لناقلات النفط التابعة لبانكوك بعبور مضيق هرمز
عربي ودولي منذ ساعة
إعلام أميركي: إيران تحتفظ بترسانة قوية.. و
إعلام أميركي: إيران تحتفظ بترسانة قوية.. و"إسرائيل" تقنن استخدام صواريخ الاعتراض
عربي ودولي منذ ساعة
"ترامب دائمًا يتراجع".. مجلة أميركية: أضعف مصداقية الولايات المتحدة بدلًا من تعزيزها
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
اليمن يُعلن تنفيذ أول عملية عسكرية طالت أهدافًا حساسةً في الكيان: عملياتُنا ستستمر
اليمن يُعلن تنفيذ أول عملية عسكرية طالت أهدافًا حساسةً في الكيان: عملياتُنا ستستمر
عربي ودولي منذ 42 دقيقة
 اتفاق إيراني - تايلاندي يسمح لناقلات النفط التابعة لبانكوك بعبور مضيق هرمز
 اتفاق إيراني - تايلاندي يسمح لناقلات النفط التابعة لبانكوك بعبور مضيق هرمز
عربي ودولي منذ ساعة
إعلام أميركي: إيران تحتفظ بترسانة قوية.. و
إعلام أميركي: إيران تحتفظ بترسانة قوية.. و"إسرائيل" تقنن استخدام صواريخ الاعتراض
عربي ودولي منذ ساعة
"ترامب دائمًا يتراجع".. مجلة أميركية: أضعف مصداقية الولايات المتحدة بدلًا من تعزيزها
عربي ودولي منذ ساعتين
