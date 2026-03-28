أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت (28 آذار 2026)، توصلها إلى اتفاق استراتيجي مع إيران، يقضي بالسماح لناقلات النفط التايلاندية بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز الحيوي، والذي يشهد إجراءات مشدّدة منذ بدء العدوان الأميركي "الإسرائيلي" ضد طهران.

وفي مؤتمر صحافي، أكّد رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، نجاح التفاهمات مع الجانب الإيراني، مشددًا على أن هذا الاتفاق سيساهم بشكل مباشر في تأمين إمدادات الوقود لبلاده وتخفيف حدة الأزمة الطاقوية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت تايلاند أنّ ناقلة تابعة لشركة "Bangchak Corporation" نجحت في عبور هرمز فقط بعد محادثات مباشرة مع السلطات الإيرانية ومن دون رسوم مالية.

وفي وقت سابق، حددت إيران ضوابط المرور الآمن في مضيق هرمز، مؤكدة أنّ المضيق مفتوح للأصدقاء، لكنّه "مغلق فقط أمام الأعداء الذين يمارسون عدوانًا على إيران".



