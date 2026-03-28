الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
عربي ودولي

اليمن يُعلن تنفيذ أول عملية عسكرية طالت أهدافًا حساسةً في الكيان: عملياتُنا ستستمر
عربي ودولي

اليمن يُعلن تنفيذ أول عملية عسكرية طالت أهدافًا حساسةً في الكيان: عملياتُنا ستستمر

2026-03-28 09:22
48

أصدرت القوات المسلحة اليمنية البيان الآتي: 

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدق الله العظيم 

تنفيذًا لما وردَ في بيانِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ السابقِ بشأنِ التدخلِ العسكريِّ المباشرِ دعمًا وإسنادًا للجمهوريةِ الإسلاميةِ في إيرانَ ولجبهاتِ المقاومةِ في لبنانَ والعراقِ وفلسطينَ، ونظرًا إلى استمرارِ التصعيدِ العسكريِّ واستهدافِ البنيةِ التحتيةِ وارتكابِ الجرائمِ والمجازرِ بحقِّ إخوانِنا في لبنانَ وإيرانَ والعراقِ وفلسطينَ، فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ - بعونِ اللهِ تعالى وبالتوكلِ عليهِ- نفذتْ أولَ عمليةٍ عسكريةٍ؛ وذلكَ بدفعةٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ، والتي استهدفتْ أهدافًا عسكريةً حساسةً للعدوِّ الإسرائيليِّ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ.

جاءتْ هذه العمليةُ تزامنًا مع العملياتِ البطوليةِ التي ينفذُها الإخوةُ المجاهدونَ، في إيرانَ وحزبِ اللهِ في لبنانَ،وحققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ؛ بفضلِ اللهِ تعالى.

عملياتُنا- بعونِ اللهِ تعالى- سوفَ تستمرُّ حتى تتحققَ الأهدافُ المعلنةُ؛ وكما جاءَ في البيانِ السابقِ للقواتِ المسلحةِ، وحتى يتوقفَ العدوانُ على جبهاتِ المقاومةِ كافة.

وواللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ.

عاشَ اليمنُ حرًا عزيزًا مستقلًا
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ.

صنعاء التاسع من شوال 1447هـ
الموافق 28 مارس 2026م.

صادر عن القوات المسلحة اليمنية

الكلمات المفتاحية
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة