بينهم 3 ضباط إصاباتهم خطيرة.. جيش الاحتلال يُقر بـ 9 جرحى في 24 ساعة في لبنان

2026-03-28 09:51
44

أقرّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بإصابة 9 من عناصره (3 ضباط و6 جنود)، في حادثتين منفصلتين، وذلك خلال تصدي المقاومة الإسلامية البطولي لقواته المتوغلة في جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي أنّ ضابطين أُصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة؛ إثر استهداف بـ"صاروخ مضاد للدروع"، خلال اشتباك مع حزب الله في جنوب لبنان.

وفي كمينٍ صاروخي آخر، فجر اليوم السبت، سقط ضابط بجروح خطيرة و6 جنود آخرين بجروح متوسطة، نتيجة رشقات صاروخية من المقاومة استهدفت تجمعاتهم بدقة، ما استدعى تدخل مروحيات الإجلاء لنقل المصابين نحو "إسرائيل".

وفي وقت لاحق، أفاد إعلام العدو بإصابة ضابط كبير في كمين لحزب الله جنوب لبنان. 

هذا؛ وقد أشارت وسائل إعلام العدو إلى استنفار واسع، في مهابط الطائرات التابعة لمستشفيات صفد ونهاريا وحيفا، لنقل جنود مصابين من جبهة جنوب لبنان.

وفيما نشرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أنّ وحدة مشتركة من المظليين وقوات الهندسة القتالية "يهلوم" وقعت في كمين كبير لحزب الله، أفادت بتدمير مدرعتين من طراز نمر وتركهما في الميدان جنوب لبنان.
 

